"Плохо кончится": скандалиста Лукашенко побоялись оставлять наедине с Путиным

"Приглашение Лукашенко на Валаам – незамысловатый пиар-ход в духе мистицизма, который может неожиданно плохо кончиться для президента Путина лично", – предупреждают авторы Telegram-канала "Бульба престолов".
Они напоминают, что российский лидер очень чутко реагирует на предательство и никогда не прощает таких людей. Учитывая некоторые действия Лукашенко, он однозначно попадает в категорию таких людей, утверждают эксперты.
По словам авторов, получается, что Путин будет проводить переговоры с "предателем" на святой земле, а Лукашенко, вернувшись в Белоруссию, более чем вероятно начнет снова сыпать проклятиями в адрес России. После этого рейтинг Путина может упасть до "угрожающей отметки", предупреждает "Бульба престолов".
Авторы Telegram-канала призвали не видеть во встрече на Валааме религиозного подтекста и проявления "православного единства". По их мнению, у Лукашенко весьма специфические взгляды на религиозную политику.
Эксперты напомнили, что в Белоруссии год от года растет количество католиков и униатов, открываются новые костелы, а православие находится будто бы в ущемленном положении. "Общерусских святых вроде Евфросинии Полоцкой называют чисто белорусскими, противников такого подхода сажают", – описывают ситуацию авторы канала.
Если Лукашенко продолжит такую политику, то религиозные люди воспримут переговоры Путина с Батькой на Валааме как "приглашение раскольника в самое сердце русского православия", полагают эксперты. По их мнению, вместо бесед и путешествий по святым местам Москве следует урезать дотации Минску, а помощь оказывать только после конкретных шагов белорусского руководства по сближению.
Напомним, переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся в среду, 17 июля, на острове Валаам. Президенты вновь попробуют найти точки соприкосновения в вопросах строительства Союзного государства.
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