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Политика

Осталось недолго: одряхлевшему Лукашенко вынесли страшный вердикт

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти ровно 25 лет – 10 июля 1994 года он триумфально победил на выборах главы государства. Журналисты оценивают четвертьвековое правление Батьки скептически. По их мнению, страна остановилась в развитии. Некоторые прямо говорят: сидеть в президентском кресле 64-летнему Лукашенко осталось недолго. 
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Идя во власть, Лукашенко обещал обуздать коррупцию, поправить экономику и в какой-то степени вернуть советские порядке. Население Белоруссии, за три года порядком уставшее от рыночных реформ, с радостью доверилось перспективному кандидату.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Однако спустя четверть века электорат Лукашенко разочарован, отмечает издание UDF.by. "Бывший Робин Гуд разъезжает в новом бронированном Mercedes, который стоит, как прикинули СМИ, не менее 1,4 миллиона евро. Между тем жизнь большинства людей очень трудна, а страна практически остановилась в развитии", – подчеркивают журналисты.

По их словам, в последние годы выстроенная Батькой модель начала буксовать: государство продолжает сокращать социальные обязательства, а международные эксперты ставят стране неутешительный диагноз. По их мнению, без реформ экономический рост в Белоруссии в лучше случае останется на уровне 1,5-2%, да и то с учетом российской помощи.

"Это означает, что Беларусь продолжит отставать даже от соседних, не самых богатых, стран ЕС. В Польше, государствах Балтии заработки уже в три раза выше", – отмечает UDF.by.

По всей видимости, рано или поздно перемены пробьют себе дорогу. А эффектно начинавшаяся эпоха Лукашенко в итоге может стать примером "деградации и загнивания", уверены журналисты.

Показательно, что даже среди россиян поклонников у Александра Григорьевича все меньше. По мнению пользователя Twitter Константина Симонова, за время его президентства Белоруссия стала "нищей страной с забитым населением".

"Думаю, что руководить Батьке осталось недолго. Даже если пойдет на выборы-2020, этот срок станет последним", – полагает комментатор.

Очередные президентские выборы в Белоруссии состоятся в августе 2020-го. За год до этого состоится голосование по новому составу парламента. По мнению экспертов, Лукашенко может изменить Конституцию и преобразовать Белоруссию в парламентскую республику.

Автор: Федор Лопырев10 июля 2019, 11:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪГость
Ответить
ПРОГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ
Навальный наведет порядок, с налоговыми вычитами буржуазии РФ.
ВОТ ПОЧЕМУ ОНИ ЕГО БОЯТСЯ!

Я за Грудинина хотел, но его опозорили в СМИ.
У Грудинина хотят отжать землю и отдать под строительство Коттеджей для богатых синьор Пэдро.

Пока Навальный не прорвется с боями в кремль, так и будите мучиться как грелка у Тузика!
Какой вы не либеральный и тупой, ВСЯ ОППОЗИЦИЯ только за Алексея Навального.
Он умный, грамотный и семьянин хороший. Не бойтесь Навального.
Запад с нами!
Гость
Ответить
Осталось недолго: одряхлевшему пукину вынесли страшный вердикт:"Пожизненная пынеходнось,ботексность и карликовость усугубившаяся ппеедд00ффииллииеейй!
ВестникЪГость
Ответить
Говорят, что славяне в Москве глупые опять проголосовали за старого Брежнева и ждут перемен от него.
А он рыбалку любит.
ВестникЪГость
Ответить
В России 2 партийная система
1 партия Единоросов Либералов ВВП
2 партия Демократов Навального
Пришло время Демократии Народовластия!

Какой приятный молодой человек Алексей Навальный.
Целеустремлённый, прекрасный, образованный, молодой красивый юноша.
А дети какие у него, а жена вообще сказка!
Но нет, вам подавай старого хорька!

Нет это не оскорбление "хорь" а пафос.
Поймите тупицы нельзя старпёру рулить в Кремле!
Он должен лежать на печи кости греть.
топчу кинзу с лавашом !
Ответить
а путино сколько осталось ? Как же он надоел !
НОВООТСОСИЯ ОТ ДАУНБАСА ДО ЖОПЫ
Ответить
ну да. а путен все молодеет. УХХАХА
1

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