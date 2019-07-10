Осталось недолго: одряхлевшему Лукашенко вынесли страшный вердикт
Идя во власть, Лукашенко обещал обуздать коррупцию,
поправить экономику и в какой-то степени вернуть советские порядке. Население
Белоруссии, за три года порядком уставшее от рыночных реформ, с радостью
доверилось перспективному кандидату.
Однако спустя четверть века электорат Лукашенко разочарован, отмечает издание UDF.by. "Бывший Робин Гуд разъезжает в новом бронированном Mercedes, который стоит, как прикинули СМИ, не менее 1,4 миллиона евро. Между тем жизнь большинства людей очень трудна, а страна практически остановилась в развитии", – подчеркивают журналисты.
По их словам, в последние годы выстроенная Батькой модель начала буксовать: государство продолжает сокращать социальные обязательства, а международные эксперты ставят стране неутешительный диагноз. По их мнению, без реформ экономический рост в Белоруссии в лучше случае останется на уровне 1,5-2%, да и то с учетом российской помощи.
"Это означает, что Беларусь продолжит отставать даже от соседних, не самых богатых, стран ЕС. В Польше, государствах Балтии заработки уже в три раза выше", – отмечает UDF.by.
По всей видимости, рано или поздно перемены пробьют себе дорогу. А эффектно начинавшаяся эпоха Лукашенко в итоге может стать примером "деградации и загнивания", уверены журналисты.
Показательно, что даже среди россиян поклонников у Александра Григорьевича все меньше. По мнению пользователя Twitter Константина Симонова, за время его президентства Белоруссия стала "нищей страной с забитым населением".
"Думаю, что руководить Батьке осталось недолго. Даже если пойдет на выборы-2020, этот срок станет последним", – полагает комментатор.
Сегодня ровно 25 лет, как Лукашенко у власти. За это "благословенное" время Белоруссия стала нищей страной с забитым населением. Думаю, что руководить Батьке осталось недолго. Даже если пойдет на выборы-2020, то этот срок станет последним. pic.twitter.com/lBUo1pKZTk— Константин Симонов (@ich_Mitra) 10 июля 2019 г.
Очередные президентские выборы в Белоруссии состоятся в августе 2020-го. За год до этого состоится голосование по новому составу парламента. По мнению экспертов, Лукашенко может изменить Конституцию и преобразовать Белоруссию в парламентскую республику.
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