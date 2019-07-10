Осталось недолго: одряхлевшему Лукашенко вынесли страшный вердикт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти ровно 25 лет – 10 июля 1994 года он триумфально победил на выборах главы государства. Журналисты оценивают четвертьвековое правление Батьки скептически. По их мнению, страна остановилась в развитии. Некоторые прямо говорят: сидеть в президентском кресле 64-летнему Лукашенко осталось недолго.



Идя во власть, Лукашенко обещал обуздать коррупцию, поправить экономику и в какой-то степени вернуть советские порядке. Население Белоруссии, за три года порядком уставшее от рыночных реформ, с радостью доверилось перспективному кандидату.



Однако спустя четверть века электорат Лукашенко разочарован, отмечает издание UDF.by. "Бывший Робин Гуд разъезжает в новом бронированном Mercedes, который стоит, как прикинули СМИ, не менее 1,4 миллиона евро. Между тем жизнь большинства людей очень трудна, а страна практически остановилась в развитии", – подчеркивают журналисты.

По их словам, в последние годы выстроенная Батькой модель начала буксовать: государство продолжает сокращать социальные обязательства, а международные эксперты ставят стране неутешительный диагноз. По их мнению, без реформ экономический рост в Белоруссии в лучше случае останется на уровне 1,5-2%, да и то с учетом российской помощи.

"Это означает, что Беларусь продолжит отставать даже от соседних, не самых богатых, стран ЕС. В Польше, государствах Балтии заработки уже в три раза выше", – отмечает UDF.by.

По всей видимости, рано или поздно перемены пробьют себе дорогу. А эффектно начинавшаяся эпоха Лукашенко в итоге может стать примером "деградации и загнивания", уверены журналисты.

Показательно, что даже среди россиян поклонников у Александра Григорьевича все меньше. По мнению пользователя Twitter Константина Симонова, за время его президентства Белоруссия стала "нищей страной с забитым населением".

"Думаю, что руководить Батьке осталось недолго. Даже если пойдет на выборы-2020, этот срок станет последним", – полагает комментатор.

Сегодня ровно 25 лет, как Лукашенко у власти. За это "благословенное" время Белоруссия стала нищей страной с забитым населением. Думаю, что руководить Батьке осталось недолго. Даже если пойдет на выборы-2020, то этот срок станет последним. pic.twitter.com/lBUo1pKZTk — Константин Симонов (@ich_Mitra) 10 июля 2019 г.

Очередные президентские выборы в Белоруссии состоятся в августе 2020-го. За год до этого состоится голосование по новому составу парламента. По мнению экспертов, Лукашенко может изменить Конституцию и преобразовать Белоруссию в парламентскую республику.