Песков рассказал о беспощадности Путина
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, в каких случаях президент РФ Владимир Путин бывает беспощаден. По словам пресс-атташе, такое отношение у главы государства к вопросам, касающимся обращений к нему россиян.
В частности, Песков прокомментировал недавний инцидент с потерей записки, которая была адресована Путину во время прямой линии.
"По крайней мере, те, кто потерял записку, больше ничего не терял, можно с уверенностью это сказать", – заявил пресс-секретарь Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия", уточнив, что женщину, которая передала записку, действительно так и не нашли.
Песков рассказал, что далеко не редкость, когда президенту передают послания на клочках бумаги, заворачивая их в газеты. При этом Путин не начинает заниматься другим делом, пока ему в руки не передают эти письма, подчеркнул пресс-атташе.
На прямой линии Путин рассказал, отвечая на вопрос, случай, когда ему было стыдно. Он вспомнил как в одном из регионов к нему подошла пожилая женщина, упала на колени и передала записку с просьбой. Записка была передана помощникам, но они ее потеряли. Позже выяснилось, что женщина просила президента помочь в ее ситуации с сыном, которого, по ее словам, осудили незаконно.
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