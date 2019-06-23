Песков рассказал о беспощадности Путина

Дмитрий Песков рассказал, в каких случаях Владимир Путин бывает беспощаден. Причем это касалось недавнего инцидента.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, в каких случаях президент РФ Владимир Путин бывает беспощаден. По словам пресс-атташе, такое отношение у главы государства к вопросам, касающимся обращений к нему россиян.

В частности, Песков прокомментировал недавний инцидент с потерей записки, которая была адресована Путину во время прямой линии.

"По крайней мере, те, кто потерял записку, больше ничего не терял, можно с уверенностью это сказать", – заявил пресс-секретарь Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия", уточнив, что женщину, которая передала записку, действительно так и не нашли.

Песков рассказал, что далеко не редкость, когда президенту передают послания на клочках бумаги, заворачивая их в газеты. При этом Путин не начинает заниматься другим делом, пока ему в руки не передают эти письма, подчеркнул пресс-атташе.

На прямой линии Путин рассказал, отвечая на вопрос, случай, когда ему было стыдно. Он вспомнил как в одном из регионов к нему подошла пожилая женщина, упала на колени и передала записку с просьбой. Записка была передана помощникам, но они ее потеряли. Позже выяснилось, что женщина просила президента помочь в ее ситуации с сыном, которого, по ее словам, осудили незаконно.

