Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете авиаперелетов в Грузию. Авиакомпании не будут осуществлять перевозки российских туристов с 8 июля.
Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков отметил, что постановление президента – вынужденная мера для обеспечения безопасности граждан России. С 20 июня в столице Грузии проходят массовые беспорядки возле здания парламента, передает РИА Новости.
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