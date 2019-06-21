Уголовница Тимошенко взяла в оборот мямлю Зеленского
Новый украинский лидер пока обживается в непривычной для
себя обстановке, все его действия кажутся нерешительными, продиктованными
кем-то со стороны. Особенно когда речь идет о таком серьезном поступке, как
роспуск Верховной рады. Досрочные выборы парламента дают шанс многим
амбициозным политикам улучшить свои позиции.
Прежде всего это касается бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, которая очень хочет вернуться в кресло главы правительства. О политической коалиции "оранжевой принцессы" с президентом Зеленским говорили давно.
Бывший комик, видимо, все это время старательно уклонялся от союза с властной и амбициозной Тимошенко. Видя нерешительность Зеленского, она решила взять инициативу в свои руки.
Лидер "Батькивщины" обратилась к президенту и посоветовала его партии "Слуга народа" сформировать коалицию под предстоящие парламентские выборы. Но даже если Зеленский откажется, Тимошенко пообещала не уходить в оппозицию. Впрочем, политики – люди очень непостоянные и в любой момент могут изменить свое мнение.
Слухи о коалиции Тимошенко с Зеленским ходили еще до президентских выборов. Предполагалось, что бывший юморист станет президентом, а экс-премьер вернется в кресло главы правительства. Обоих политиков связывают с олигархом Игорем Коломойским, который возвратился на Украину после поражения своего оппонента Петра Порошенко.
Во время инаугурации в конце мая Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. Новый состав парламента украинцы будут избирать в конце июля.
В настоящий момент наибольшие шансы на успех имеет пропрезидентская партия "Слуга народа" – ее готовы поддержать более 47% украинцев. Голос за партию Тимошенко отдадут 8,7% граждан страны.
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