Уголовница Тимошенко взяла в оборот мямлю Зеленского

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рвется к власти. Проигравшая президентские выборы, но не оставившая политических амбиций "оранжевая принцесса" взяла в оборот главу государства Владимира Зеленского. Шансов выпутаться из ее сетей у нерешительного президента все меньше.



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