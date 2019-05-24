Сладкая парочка: вскрылась тайная связь Тимошенко с женатым Зеленским

У бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко могут быть "особые" отношения с новым президентом Владимиром Зеленским. С шокирующим признанием выступил соратник "оранжевой принцессы" по партии "Батькивщина".



Пролил свет на отношения двух политиков адвокат Сергей Власенко, приближенный к Тимошенко. Он не стал скрывать, что у бывшего премьер-министра свои виды на нового главу государства.



Еще во время предвыборной кампании эксперты говорили, что Зеленский и Тимошенко могут вступить в тайный союз. Шоумен станет президентом, а "оранжевая принцесса" займет премьерское кресло. По словам Власенко, предстоящие парламентские выборы определят, кто будет премьер-министром.

Он напомнил, что главу правительства предлагает не президент, а парламентская коалиция, сформированная после выборов из депутатов разных фракций. По словам Власенко, неопытность Зеленского в политике была даже плюсом для стоящих за ним людей. "Неопытного президента должен сбалансировать опытный премьер-министр", – подчеркнул адвокат, говоря о Тимошенко.

Эксперты давно заподозрили Зеленского и Тимошенко в тайных договоренностях. Слухи об этом ходили еще во время предвыборной кампании. При этом обоих связывают с олигархом Игорем Коломойским. Считается, что именно она финансировал предвыборную кампанию юмориста.

В Сети между тем уже успели окрестить Зеленского и Тимошенко "сладкой парочкой". Многие не верят, что от новая конфигурация власти может улучшить ситуацию в стране к лучшему.

Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией pic.twitter.com/yVXMyGJaNy — Никита Невицкий (@Nekitosina22) 24 мая 2019 г.

Слухи о возможном дуэте двух политиков пошли с новой силой после того, как Тимошенко поддержала Зеленского в его споре с Верховной радой. Речь шла о дате инаугурации нового лидера. Она согласилась, что церемония должна пройти 19 мая. Однако парламентарии все же выбрали другую дату.

По мнению Тимошенко, чем раньше Зеленский приступит к исполнению обязанностей, тем скорее улучшится ситуация в стране. Скорее всего, оформление официального союза двух политиков стоит ожидать во второй половине лета после выборов в Верховную раду.