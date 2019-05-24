Сладкая парочка: вскрылась тайная связь Тимошенко с женатым Зеленским
Пролил свет на отношения двух политиков адвокат Сергей
Власенко, приближенный к Тимошенко. Он не стал скрывать, что у бывшего
премьер-министра свои виды на нового главу государства.
Еще во время предвыборной кампании эксперты говорили, что Зеленский и Тимошенко могут вступить в тайный союз. Шоумен станет президентом, а "оранжевая принцесса" займет премьерское кресло. По словам Власенко, предстоящие парламентские выборы определят, кто будет премьер-министром.
Он напомнил, что главу правительства предлагает не президент, а парламентская коалиция, сформированная после выборов из депутатов разных фракций. По словам Власенко, неопытность Зеленского в политике была даже плюсом для стоящих за ним людей. "Неопытного президента должен сбалансировать опытный премьер-министр", – подчеркнул адвокат, говоря о Тимошенко.
Эксперты давно заподозрили Зеленского и Тимошенко в тайных договоренностях. Слухи об этом ходили еще во время предвыборной кампании. При этом обоих связывают с олигархом Игорем Коломойским. Считается, что именно она финансировал предвыборную кампанию юмориста.
В Сети между тем уже успели окрестить Зеленского и Тимошенко "сладкой парочкой". Многие не верят, что от новая конфигурация власти может улучшить ситуацию в стране к лучшему.
Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией pic.twitter.com/yVXMyGJaNy— Никита Невицкий (@Nekitosina22) 24 мая 2019 г.
Слухи о возможном дуэте двух политиков пошли с новой силой после того, как Тимошенко поддержала Зеленского в его споре с Верховной радой. Речь шла о дате инаугурации нового лидера. Она согласилась, что церемония должна пройти 19 мая. Однако парламентарии все же выбрали другую дату.
По мнению Тимошенко, чем раньше Зеленский приступит к исполнению обязанностей, тем скорее улучшится ситуация в стране. Скорее всего, оформление официального союза двух политиков стоит ожидать во второй половине лета после выборов в Верховную раду.
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