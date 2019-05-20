Тимошенко назвала условие роспуска Рады
Нынешний созыв украинского парламента "должен уйти красиво", уверена Юлия Тимошенко. Это условие, впрочем, относится не к Владимиру Зеленскому, а к самим депутатам. По мнению главы партии "Батькивщина", парламентариям необходимо успеть принять все требующиеся в данных обстоятельствах законы.
Также Тимошенко рассказала, что, по ее мнению, Рада заслужила своего досрочного роспуска тем, что не принимала законы, которые были важны для страны. К досрочным выборам "Батькивщина" готова. "Несомненно, мы в них примем сильное участие", – цитирует "Газета.ru" политика.
Время на подготовку у партии было, ведь решение Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады не стало для них неожиданностью, рассказал заместитель руководителя фракции Сергей Соболев. "Законных оснований не допустить роспуска Верховной рады не было", – цитирует его ТАСС. Попытку воспрепятствовать неизбежному, которую предпринял "Народный фронт", заявив о выходе из коалиции, Соболев охарактеризовал как "театр абсурда".
Ключевым вопросом, по его словам, остается закон о выборах, на который должен обратить внимание Владимир Зеленский. "Если действительно новоизбранный президент заинтересован в том, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю, он сделает все возможное", – уверен заместитель руководителя фракции "Батькивщина".
Напомним, о досрочном прекращении работы парламента Украины избранный президент страны Владимир Зеленский заявил прямо во время своей речи на инаугурации в здании Верховной рады. Сообщается, что после его выступления одному из депутатов потребовалась срочная медицинская помощь – у того случился гипертонический криз.
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