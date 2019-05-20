Тимошенко назвала условие роспуска Рады

Поступок президента Украины Владимира Зеленского, который сразу после официального вступления в должность объявил о разгоне Верховной рады, не стал неожиданностью для партии "Батькивщина". Впрочем, лидер политического объединения Юлия Тимошенко назвала условие роспуска парламента.

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