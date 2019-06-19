Тимошенко встала грудью за опозорившегося Зеленского
В недавнем интервью украинский государственный деятель отметила, что ее партия не будет выступать в качестве оппозиционной по отношению к сторонникам Владимира Зеленского. Она добавила, что будет помогать новоизбранному лидеру во всех вопросах.
"Как бы ни закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне. Мы будем помогать новому президенту во всем", – заявила Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112".
Народный депутат не хочет, чтобы следующие пять лет обернулись для Украины "разочарованием и потерей шансов", уточняет RT. Лидер партии "Батькивщина" собирается направить весь свой опыт на развитие страны.
Выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля этого года. Изначально они должны были состояться в октябре, но Владимир Зеленский настоял на досрочном проведении голосования, передает РИА ФАН.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что во время встречи украинского лидера и канцлера Германии произошел неприятный эпизод. Ангела Меркель почувствовала себя плохо, а находившийся рядом с ней Владимир Зеленский сделал вид, что ничего не произошло. Поступок президента Незалежной раскритиковали многие общественные деятели, в том числе ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.
Близкие отмечают странности в поведении шоумена
Звезда скрывает вредные привычки
Актриса поделилась провокационным видео в соцсети
Народ возмущен происходящим на кладбище
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Работа в женском коллективе
Существует ли бумеранг?
Срочно!
Сделать ботокс
Секс нежданчик
Ехать одной на море?..
Почему мужчины такие наглые?
Видимся один раз в неделю
Жанна Фриске
Молодой человек - бисексуал
Брат оказался геем
Что меняет роспись?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Раннее облысение
Конфликт в Чемодановке
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Морган Фримен
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Навязчивая девушка
Подруга простила парню измены
Негры.
Беременна от пьющего