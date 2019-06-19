Тимошенко встала грудью за опозорившегося Зеленского

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала во всем поддерживать президента Украины Владимира Зеленского. Она выразила надежду, что при новом лидере ситуация в стране улучшится.

В недавнем интервью украинский государственный деятель отметила, что ее партия не будет выступать в качестве оппозиционной по отношению к сторонникам Владимира Зеленского. Она добавила, что будет помогать новоизбранному лидеру во всех вопросах.

"Как бы ни закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне. Мы будем помогать новому президенту во всем", – заявила Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112".

Народный депутат не хочет, чтобы следующие пять лет обернулись для Украины "разочарованием и потерей шансов", уточняет RT. Лидер партии "Батькивщина" собирается направить весь свой опыт на развитие страны.

"Мы будем стоять возле нового президента. Все наши знания, все наши наработки, которые мы имеем, все передадим из рук в руки и поможем их воплотить в жизнь", – заключила Тимошенко.

Выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля этого года. Изначально они должны были состояться в октябре, но Владимир Зеленский настоял на досрочном проведении голосования, передает РИА ФАН.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что во время встречи украинского лидера и канцлера Германии произошел неприятный эпизод. Ангела Меркель почувствовала себя плохо, а находившийся рядом с ней Владимир Зеленский сделал вид, что ничего не произошло. Поступок президента Незалежной раскритиковали многие общественные деятели, в том числе ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.