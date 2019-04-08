Не стало бывшего члена ЦИК России Василия Лихачева

В понедельник, 8 апреля, скончался бывший член ЦИК России Василий Лихачев, сообщает RT со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева. По его словам, смерть Лихачева подтверждена.
Василий Лихачев был включен в состав ЦИК в 2016 году и курировал вопросы международного взаимодействия и наблюдения за выборами. Осенью 2018 года политик ушел в отставку, напоминает "Вечерняя Москва".
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