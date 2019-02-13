Порошенко попался на торговле людьми

Чем ближе президентские выборы на Украине, тем больше популистских заявлений будут делать кандидаты. У Петра Порошенко в этом смысле возможностей больше, чем у других участников предвыборной гонки: он в полной мере использует административный ресурс. Во всеуслышание можно даже заявить о выполнении минских соглашений, а на деле держать в тюрьмах заложников с юго-востока.

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