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Порошенко попался на торговле людьми

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Чем ближе президентские выборы на Украине, тем больше популистских заявлений будут делать кандидаты. У Петра Порошенко в этом смысле возможностей больше, чем у других участников предвыборной гонки: он в полной мере использует административный ресурс. Во всеуслышание можно даже заявить о выполнении минских соглашений, а на деле держать в тюрьмах заложников с юго-востока.

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Так и сделала киевская власть: она вышла с предложением к ДНР об обмене 33 дончан на 11 задержанных со стороны Украины. Уполномоченный по правам человека непризнанной республики Дарья Морозова назвала это очередным шоу накануне президентских выборов.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

По ее словам, Украина признала, что удерживает в тюрьмах на территории страны 101 пленного только из ДНР. А сколько всего жителей юго-востока в заключении, никто не знает. В Донецке утверждают, что более 250.

"Мы понимаем, что украинская сторона просто затягивает вопрос. Хочет сделать показательный обмен, а не выполнять этот пункт минских соглашений в полном объеме", – сказала Морозова в интервью изданию "ПолитНавигатор".

В Донецке и Луганске настаивают на обмене всех на всех. Собственно, это подразумевают и минские соглашения. Петр Порошенко мог принять политическое решение об обмене в любое время, но устроил торг, поставив на кон жизни людей. Впрочем, дефицита популистских заявлений Порошенко и игры на публику народ Украины перед выборами не испытывает.

Месяц назад глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Киев за неконструктивный подход к решению этой проблемы. "Неоднократно выверялись списки, фамилии были согласованы, и Украина очередное обещание не выполнила", – сказал министр.

Тем временем роль Петра Порошенко в переговорах по обмену пленными пытается взять на себя украинская оппозиция. В январе с визитом в Донбассе побывал Дмитрий Перлин, которого называют доверенным лицом лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.


Автор: Александр Комаров13 февраля 2019, 15:51
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