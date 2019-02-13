Порошенко попался на торговле людьми
Так и сделала киевская власть: она вышла с предложением к ДНР об обмене 33 дончан на 11 задержанных со стороны Украины. Уполномоченный по правам человека непризнанной республики Дарья Морозова назвала это очередным шоу накануне президентских выборов.
По ее словам, Украина признала, что удерживает в тюрьмах на территории страны 101 пленного только из ДНР. А сколько всего жителей юго-востока в заключении, никто не знает. В Донецке утверждают, что более 250.
"Мы понимаем, что украинская сторона просто затягивает вопрос. Хочет сделать показательный обмен, а не выполнять этот пункт минских соглашений в полном объеме", – сказала Морозова в интервью изданию "ПолитНавигатор".
В Донецке и Луганске настаивают на обмене всех на всех. Собственно,
это подразумевают и минские соглашения. Петр Порошенко мог принять политическое
решение об обмене в любое время, но устроил торг, поставив на кон
жизни людей. Впрочем, дефицита популистских заявлений Порошенко и игры на публику народ Украины перед выборами не испытывает.
Событие государственного масштаба. #Порошенко во время визита в Одесскую область открыл 6 (ШЕСТЬ!) километров объездной дороги вокруг города Рени.— shaitan318 (@shaitan3181) 13 февраля 2019 г.
Рыдали всей маршруткой. pic.twitter.com/17Fm78QigZ
Месяц назад глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Киев за неконструктивный подход к решению этой проблемы. "Неоднократно выверялись списки, фамилии были согласованы, и Украина очередное обещание не выполнила", – сказал министр.
Тем временем роль Петра Порошенко в переговорах по обмену пленными пытается взять на себя украинская оппозиция. В январе с визитом в Донбассе побывал Дмитрий Перлин, которого называют доверенным лицом лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.
Режиссер дал сдачи обманутому мужу телеведущей
Поклонники оставили гневные комментарии
Наталья Вяль предала Ивана Ивановича
Юморист рвет всех