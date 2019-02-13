Слабаку Зеленскому предрекли скорый конец
Киевский журналист Владимир Скачко, озвучивший такой сценарий, называет Владимира Зеленского фишкой, пугалом, фриком и чертиком из табакерки. Репортер предположил, что шансы на победу у Петра Порошенко и Юлии Тимошенко в случае отказа Коломойского от своего кандидата, примерно одинаковые, однако никто из них не принесет Украине ничего хорошего.
"На данный момент я не могу сказать, кто из них победит. По моим данным, 50 на 50. Но это – чума на оба ваши дома", – сказал журналист в интервью изданию "ПолитНавигатор".
О том, что олигарх Коломойский запустил на выборы Владимира Зеленского как технического кандидата для высмеивания Порошенко, ранее предположил экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Финансовые вливания в раскрутку артиста привели к тому, что сейчас он занимает первое место в рейтингах популярности среди четырех десятков других кандидатов.
...рука #Коломойского уже занесена над планетой!!— Zim Bel-Shuher (@BelShuher) 11 февраля 2019 г.
и #Зеленский предвестник его в #Украине. pic.twitter.com/Ay1Q7oygfF
Второе место у лидера "Батькивщины" Юлия Тимошенко, замыкает тройку действующий президент Петр Порошенко, который за последний месяц сильно потерял в поддержке. Всего в предвыборной кампании участвуют 44 кандидата – это абсолютный рекорд за всю историю независимой Украины. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.
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