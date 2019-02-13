Слабаку Зеленскому предрекли скорый конец

Всем известно, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского поддерживает олигарх Игорь Коломойский. Сам комик вряд ли сможет обеспечить себе светлое будущее и если вдруг его покровитель по каким-то причинам откажется от поддержки, то политическая карьера Зеленского стремительно завершится. В этом случае избирательная кампания на Украине обернется победой Юлии Тимошенко или Петра Порошенко.

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