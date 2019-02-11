Почему новый президент Украины приползет к России на коленях

Кто бы не стал новым президентом Украины, ему предстоит решить непростую задачу: сохранить транзит российского газа через территорию Незалежной. К середине этого года Киев окажется между молотом и наковальней: Европа и Россия начнут прессовать его на очередных переговорах по транзиту газа.

Консультации намечены на май, к этому времени уже должен будет выбран президент Украины. И даже, если к этому моменту он не вступит в должность, понервничать ему придется точно.

Газовой вопрос с каждым днем из экономического трансформируется в политический. Украине стоит готовиться к очень жесткому прессингу, когда Европа от уговоров перейдет к грозному тону, требуя от Киева подписания контракта и предоставления гарантий по транзиту. Такое мнение озвучил украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Он полагает, что Россия может прибегнуть к самым жестким мерам вплоть до приостановления транзита. И тогда может повториться ситуация января 2009 года, когда российский транзит был остановлен на две недели. Тогда чиновники замерзающего Евросоюза курсировали между Киевом и Москвой, пытаясь добиться возобновления транзита.





Не исключено, что этот сценарий снова будет воплощен в жизнь между президентскими и парламентскими выборами на Украине. Новый президент в полной мере ощутит на себе давление в газовой трубе.

Пытаясь предвосхитить ситуацию, Киев делает громкие заявления о том, что готов продолжить транзит российского газа после 2019 года только на стандартных европейских условиях. На Украине почему-то уверены в том, что нынешний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" не соответствует требованиям украинского и европейского законодательства, поэтому он не может быть продлен.





Как бы не сложилась ситуация на майских переговорах, очевидно одно – доходы Киева от транзита российского газа с каждым годом будут все меньше и меньше. После запуска в 2020 году второй нитки "Северного потока" услуги по транзиту газа России больше не понадобятся – она напрямую будет поставлять голубое топливо в Европу.

Но Киев и здесь не сидит сложа руки: украинские власти уже давно пытаются вставить палки в колеса проекту "Северный поток – 2". Петр Порошенко неоднократно жаловался Ангеле Меркель на то, что после запуска газопровода Незалежная останется не у дел и потеряет статус страны-транзитера. Но вот незадача: в Германии делают ставку на этот проект, потому что хотят покупать более дешевый российский газ, чем сжиженный американский.





Кто будет разруливать газовые проблемы, выяснится уже скоро: выборы президента Украины пройдут 31 марта. Лидером президентского рейтинга с конца января является актер Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% избирателей. На втором месте – глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 19,2%.

Действующий президент Петр Порошенко, замыкающий тройку, пока набирает 14,8% голосов в свою поддержку. Всего в предвыборной кампании участвуют 44 кандидата – это абсолютный рекорд за всю историю независимой Украины.