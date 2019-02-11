Граблями по зубам: Россию предупредили о серьезной опасности выборов на Украине
Если Россия признает результаты выборов на Украине, то наступит на те же грабли и потеряет все оставшиеся зубы, образно выразился в эфире телеканала "Россия 1" израильский политолог Яков Кедми. Он считает, что признание Петра Порошенко президентом Украины в 2014 году было большой ошибкой.
По мнению эксперта, Украина выбрала антироссийский курс. Его придерживаются практически все кандидаты, идущий на выборы. То, что происходит, считает Кедми, это пародия на 90-е, когда олигархи покупали политиков, делили власть и грызлись между собой.
Бывший разведчик уверен, что жители Харькова и Одессы завидуют крымчанам, но вынуждены смириться с судьбой, так как руководители этих регионов предали своих сограждан. Украина тянется к бандеровскому и петлюровскому прошлому, следующая "остановка" – Гуляйполе, считает Кедми. Чтобы этого не произошло, Россия не должна признавать результаты выборов 31 марта.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Лидером рейтинга с недавнего времени является актер Владимир Зеленский, потеснивший с первой позиции Юлию Тимошенко. Комика готовы поддержать 21,9% избирателей, главу "Батькивщины" – 19,2%. Действующего президента Петра Порошенко поддерживают около 15% электората. Всего в предвыборной кампании участвуют 44 кандидата, это абсолютный рекорд за всю историю независимой Украины.
Режиссер дал сдачи обманутому мужу телеведущей
Поклонники оставили гневные комментарии
Наталья Вяль предала Ивана Ивановича
Юморист рвет всех