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В 2020 году Россию ждут проблемы с Западом

Фото: www.globallookpress.com
На протяжении всей своей истории Россия, в каком бы видео она ни существовала на политической карте мира, играла важную роль для региона и, часто, для всего мира. В результате страна стала неотъемлемой частью западной цивилизации. Однако подобное положение несет в себе и определенные сложности – многое внутри страны зависит теперь от того, какие отношения сложатся у Москвы с Западом. Чего стоит ждать в этом отношении от 2020 года "Дни.ру" узнали у экспертов.
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Самый темный час…

Российско-американские отношения переживают, пожалуй, один из самых сложных моментов за историю. Некоторые эксперты отмечают, что до такого уровня антироссийской истерии общество в США не доходило даже в те годы, когда Вашингтон и Москва всерьез задумывались о взаимном ядерном уничтожении.

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Политолог Олег Чеботарев напомнил о закономерности, которую заметили в российском руководстве: хорошие или хотя бы договороспособные отношения Москва может выстроить с президентом США от Республиканской партии, а вот глава государства-демократ представляет из себя серьезную внешнеполитическую помеху. "Это теория, в принципе, почти всегда работала", – отметил эксперт.

"Никита Сергеевич Хрущев нашел общий язык с Дуайтом Эйзенхауэром и, если бы не вероломство последнего в деле с пилотом Пауэрсом, возможно, что разрядка между нашими странами наступила бы еще в начале 60-ых. Отношения с Джоном Кеннеди и Линдоном Джонсоном – были довольно морозными, а вот сменившие либеральные демократические 60-ые республиканцы – Ричард Милхауз Никсон и его преемник Джеральд Форд встречались с Леонидом Брежневым, подписали ОСВ-1 и согласовали основные подходы к ОСВ-2. Очередной кризис в отношениях между нашими странами пришелся на президентство демократа Джимми Картера – санкции против Советского Союза, бойкот Олимпиады 1980 года в Москве. Ситуация начала налаживаться на втором сроке республиканского президента США Рональда Рейгана", – напомнил он.

Фото: www.globallookpress.com

И нынешнее обострение в отношениях между странами началось в бытность президентом США демократа Барака Обамы. Сменивший его Дональд Трамп попытался исправить положение, за что подвергся жесточайшему прессингу со стороны оппонентов.

"Но, одного желания и стремления даже такого настойчивого человека, как Дональд Трамп очевидно недостаточно. Необходимо преодолеть сопротивление, а порой и явный саботаж со стороны так называемого deep state – огромного бюрократического механизма, который пытается всеми помешать значительным успехам президента США на своем посту", – предупреждает Олег Чеботарев.

В сложившейся ситуации радует одно – все настолько плохо, что ожидать дальнейшего ухудшения не приходится. Даже выборы президента США в 2020 году вряд ли приведут к новому витку антироссийской истерии и поискам "руки Кремля". "Данная тема практически полностью себя исчерпала и заняла свою "нишу" в структуре американского общественного мнения", – отметил кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ Артем Косоруков.

Фото: www.globallookpress.com

"Уровень российско-американских отношений находится практически на нулевом уровне", – подчеркнул эксперт.

При этом рядового американца волнуют совершенно другие темы. И если говорить о внешней политики США, то избирателей больше беспокоят взаимоотношения Вашингтона и Пекина, а также ухудшение взаимодействия внутри НАТО. "Активизация российского вектора не представляет для них стратегического интереса даже в перспективе ближайших пяти – десяти лет", – рассказал Артем Косоруков.

… перед рассветом

Отношения России с Европой также, кажется, достигли дна. Но у них, судя по всему, есть неплохой шанс на улучшение. Объясняется это просто – у Москвы банально больше связей со своими соседями по континенту, чем с партнерами из-за океана, поэтому стороны больше заинтересованы в их сохранении и развитии и не смешат жечь мосты даже во время самых суровых обострений.

"Отношения России и ЕС характеризуются прежде всего тем, что это ЕС – главный внешнеторговый и инвестиционный партнер России", – подчеркнул кандидат экономических наук, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета Валерий Минчичов.

Фото: www.globallookpress.com

"Кстати, торговый баланс между Россией и ЕС сходится с дефицитом для ЕС. Прежде всего это обусловлено значительным объемом экспорта из России энергоресурсов. Также ЕС является крупнейшим иностранным инвестором в экономику России", – заметил эксперт.

По его словам, все экономические и политические претензии Москвы и европейских столиц друг к другу не носят принципиального характера и вполне могут быть решены путем переговоров. Это, вкупе с очевидной выгодой для европейцев от торговли с Россией, делает вероятность потепления в российско-европейских отношениях весьма вероятной.

"При умелой политике поддержки отечественного производства и экспорта в России снятие санкций вполне реально и желательно. И это вполне возможно при условии урегулирования всех территориальных споров и других политических вопросов между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате. И возобновление переговоров в этом формате свидетельствует о прямой заинтересованности ЕС в потеплении отношений в Россией", – заключил Валерий Минчичов.

Согласен с тем, что шансы на улучшение российско-европейских отношений высоки, и Артем Косоруков. Он отмечает, что объясняется это не только чисто экономическими причинами.

"Отношения России и Европы традиционно имеют высокий потенциал для углубления сотрудничества по различным вопросам, начиная с либерализации таможенного регулирования на границах ЕС и ЕАЭС, заканчивая проблематикой создания общего пространства безопасности, противостояния как традиционным, так и новым угрозам и вызовам", – объяснил эксперт.

Однако, добавил он, на практике обсуждать эти вопросы с Евросоюзом централизованно крайне сложно, поскольку страны Восточной Европы занимают подчеркнуто проамериканскую позицию. На этом фоне Франция рассматривает этот регион как пространство для расширения свое влияния, для чего пытается ограничить влияние США. И союзника в этом процессе видит именно в России.

Артем Косоруков не ждет, что завершение строительства "Северного потока-2" и какие-то шаги со стороны России смогут изменить отношения Москвы с Брюсселем к лучшему. Куда действеннее будет попытка договориться с каждой страной Старого Света по отдельности.

"Перспективы сотрудничества России и стран Евросоюза связаны, прежде всего, с укреплением двусторонних связей России с отдельными европейскими государствами, способными отстаивать свои экономические интересы, в частности, Германией, Францией, Италией и другими странами континентальной Европы", – уверен эксперт.

Автор: 31 декабря 2019, 19:18

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