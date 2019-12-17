Песков рассказал о планах Путина на Новый год

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что о новогодних планах Владимира Путина говорить рано, поскольку до праздника "еще работать и работать". Однако ранее президент рассказал, как хочет встретить начало нового десятилетия, сообщает "Комсомольская правда".
По словам Путина, он намерен провести вечер в кругу родных и близких в своей резиденции в Подмосковье. При этом глава государства планирует смотреть по телевизору собственное новогоднее обращение.
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