Песков рассказал о планах Путина на Новый год

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что о новогодних планах Владимира Путина говорить рано, поскольку до праздника "еще работать и работать". Однако ранее президент рассказал, как хочет встретить начало нового десятилетия, сообщает "Комсомольская правда".

По словам Путина, он намерен провести вечер в кругу родных и близких в своей резиденции в Подмосковье. При этом глава государства планирует смотреть по телевизору собственное новогоднее обращение.