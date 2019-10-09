Украина устроила нелепую истерику из-за "старых корыт"

Три украинских военных корабля были задержаны вместе с их экипажами во время попытки нарушения российской границы в Керченском проливе еще 25 ноября 2018 года. Люди, которых Петр Порошенко использовал для провокации и очередного обострения, в конечном итоге, вернулись на родину. А вот техника до сих пор находится на российской территории.
При этом украинская сторона попыталась выставить все так, словно это Россия отказывается возвращать корабли. С подобным заявлением выступил адмирал Игорь Воронченко. Однако факты говорят о том, что истерика командующего Военно-морскими силами Украины идет вразрез с реальностью.
"Россия уже неоднократно давала информацию украинской стороне, предлагала Киеву забрать эти корабли. Они не представляют дня нас никакой ценности. Это старые корыта, как мы их называем. И Украина по непонятным причинам не забирает этот металлолом, который нам, в общем-то, абсолютно не нужен", – цитирует РИА ФАН заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина.
Напомним, 25 ноября 2018 года украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" при поддержке буксира "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды в районе Керченского пролива. Пограничные силы ФСБ России задержали нарушителей, что дало возможность Петру Порошенко, занимавшему тогда пост президента Украины, объявить в стране военное положение и закатить настоящий международный скандал. Впрочем, все его усилия обернулись ничем.
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