Подхалим Лукашенко бросился лебезить перед Зеленским

В Житомир приехали почти полтысячи человек, заявил Лукашенко
и поблагодарил Зеленского за прием. Украину белорусский лидер назвал
"близкой и родной землей".
Между жителями двух стран границ нет, белорусы и украинцы хорошо понимают друг друга, заявил Лукашенко. "Хотя и разговариваем на разных языках, они близки и понятны нашим людям", – передает слова президента агентство "БелТА".
Высокопарными речами отметился и Владимир Зеленский. Украинцы и белорусы дружны и ментально близки, подчеркнул глава государства, добавив, что гордится близкими отношениями между двумя странами. "Убежден, что каждый украинец гордится тем, что у нас такие добрые соседи", – сказал Зеленский.
Если с Петром Порошенко у белорусского лидера были дружеские отношения, то как общаться с новыми властями Украины в Минске, кажется, не совсем понимают. Лукашенко заверил Зеленского, что проблем с Белоруссией Киев иметь не будет. "И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет", – добавил Батька.
"Старые песни о главном" в исполнении Лукашенко и заезженная пластинка о "братстве" новые украинские власти вряд ли впечатлит. В Киеве к Минску относятся с недоверием, утверждают эксперты.
По словам дипломата Романа Бессмертного, в Киеве считают Лукашенко "сателлитом Москвы" и не исключают, что Россия может нанести удар по Украине через территорию Белоруссии. Кроме того, напомнил политик, у Киева и Минска разные геополитические приоритеты: Украина идет в Европейский союз, Белоруссия – член Евразийского.
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