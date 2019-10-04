Украинцы взбунтовались против обманщика Зеленского

Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, прибыл в Житомир
для участия в Форуме регионов. На нем украинский лидер встретится со своим
белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Местные жители встретили президента прохладно. Житомирцы вышли на акцию протеста в поддержку трех украинских телеканалов, находящихся на грани закрытия. Митингующие требуют от Зеленского прекратить давление на три канала – "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Все они считаются оппозиционными и часто обрушиваются с критикой на власть. "Мы требуем от власти прекратить решать, что нам смотреть, а что – нет", – передает заявление участников акции телеканал "112 Украина".
Три этих канала не решился закрыть даже Петр Порошенко, хотя при нем гонения на оппозицию достигли наибольших масштабов.
Зеленский неоднократно высказывался в поддержку свободы слова и обещал, что на СМИ давить не будет.
Слова президента очень быстро разошлись с делом. 26 сентября Нацсовет по телевидению и радиовещанию отказался продлевать лицензию телеканалу "112". Якобы он нарушал условия договора и получал предупреждения, которые не были устранены с 2014 года.
В руководстве "112" решение назвали незаконным. По мнению руководства канала, для новой власти они оказались неудобными. Существование свободы слова в стране журналисты поставили под сомнение, отметив, что Зеленский испугался честной и объективной информации.
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