Атаковавшего Зеленского Порошенко поставили на место

В ходе недавней встречи трехсторонней контактной группы в
Минске все участники поставили подписи под текстом "формулы", которая
определяет порядок мирного урегулирования в Донбассе. После этого украинская
оппозиция, включая Петра Порошенко, обрушилась с критикой на Зеленского и его
правительство.
"Формула Штайнмайера" – явление не новое, она появилась четыре года назад, заявил Лавров на заседании Валдайского клуба в Сочи. "И Порошенко сам же ее подписывал", – добавил глава внешнеполитического ведомства.
Лавров объяснил, почему некоторые украинские политики принялись активно протестовать против "формулы Штайнмайера". "Потому что они не хотят терять аргумент для отстаивания своей националистической идентичности", – сказал руководитель МИДа.
После подписания 1 октября представителями Киева "формулы Штайнмайера" на Украине начались акции протеста. У офиса президента Зеленского собралась толпа радикалов, которая обвинила главу государства в сдаче интересов страны.
Доброй ночи. В сети появилось сенсационное видео неистовой борьбы Порошенко против «формулы Штайнмайера».— Константин Кнырик (@knyrikKS) October 2, 2019
Видео бьет все рекорды по просмотрам. pic.twitter.com/4qwhca5Drj
В протест поспешил вписаться Порошенко. По мнению экспертов, бывший президент преследует шкурные интересы, ведь реализация "формулы" покажет его политическую несостоятельность. Если договор будет действовать, то Порошенко рано или поздно спросят, почему он не сделал это за пять лет президентства, считает политолог Араик Степанян.
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