Атаковавшего Зеленского Порошенко поставили на место

Экс-президент Украины Петр Порошенко критикует новые власти страны за то, на что раньше давал согласие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя критику бывшим главой государства "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.



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