Атаковавшего Зеленского Порошенко поставили на место

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Пятница 4 октября
Лента новостей
12:10
Навка высказалась о скандале с Рудковской
11:25
В Голливуд через постель: звезду фильма "Человек-паук" обвинили в домогательствах
11:08
Большой куш по-русски: на консервном заводе под Краснодаром устроили перестрелку
10:55
Оплеванный Соловьев рассказал о травле после скандала
10:34
В московском ТЦ "Охотный ряд" в шахту лифта упал человек
10:26
"Нашли у нее, и что?!": знаменитый певец встал грудью за Бочкареву с наркотиками
10:02
Найден способ за месяц победить смертельный рак у Заворотнюк
09:39
Как сберечь печень: медики дали ответ
09:30
Знаменитый режиссер экстренно госпитализирован в Москве
09:12
Группа компаний "КОРТРОС" идет на новый рекорд
09:04
Интим Рудковской и Плющенко на балконе с ребенком попал на видео
08:38
Лазарев сорвался после признаний о дочери у Кудрявцевой
08:34
Не Богомолов: Собчак показала округлившийся живот в спальне знаменитого поэта
08:23
"Смотрите": как Пугачева выглядит в реальной жизни (видео)
08:06
Резник рвет и мечет из-за окунувших голову школьника в унитаз мерзавцев
08:04
"Решила умереть": раскрыта правда о сгорающей от рака Заворотнюк
06:35
Череда обманов и измен: новому роману Топурии предрекли печальную участь
04:09
Взбешенный участник "Дома-2" обвинил Павла Волю в воровстве
02:16
"Наступает прозрение": Канделаки в кожаном топе порассуждала о здоровье
00:23
Резко помолодевшая Миддлтон вызвала восхищение
21:51
В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом
21:47
У Поргиной появился неожиданный защитник после отмены вечера Караченцова в "Ленкоме"
21:38
Хвастуна Тимати высмеяли за нелепую куртку
21:32
"Перевалочный пункт": любовное гнездышко популярной телеведущей разобрали на части
21:02
"100% беременна!": появилась информация об интересном положении Каменских
20:54
Брат режиссера Арцибашева скончался при загадочных обстоятельствах
20:39
"Парализовало половину лица": состояние Бочкаревой после скандала с наркотиками резко ухудшилось
20:30
Онкобольная Заворотнюк погасила огромные долги
20:11
Под Петербургом мужчина зарезал собутыльника
19:43
Плата за развод: русская модель потребовала от экс-короля Малайзии астрономическую компенсацию
19:34
В Минфине предложили увеличить цену на водку
19:09
Под Москвой электропоезд насмерть сбил мужчину
18:47
"Коллектив возражает": "Ленком" ответил Поргиной после отмены вечера памяти Караченцова
18:41
"Ксерокопии": сходство детей Галкина с родителями ошеломило россиян
18:30
В Ижевске таксист изнасиловал женщину
18:11
"Живу на последние деньги": Айза Анохина сделала неожиданное признание
18:11
"У нас что, никто не нарушает?": жена вступилась за оскандалившегося Боярского
17:56
Умерла звезда "Мстителей"
17:45
Борисова вывела дочку в свет после разборок
17:34
"Из-за меня": Костюшкин высказался о распаде "Чай вдвоем"
17:19
Водитель погиб на месте: в Башкирии машина врезалась в столб
16:53
"Отморозилась капитально Настенька": голая Волочкова записала "пьяное" видео
16:48
Путин отправил в отставку главу ФСИН
16:26
44-летняя Джоли оголилась на публике
16:24
Есть жертвы: в Париже мужчина с ножом напал на полицейских
15:57
"Ведите себя скромнее": певица Валерия поскандалила у Седоковой
15:52
"Это не по-божески, не по-христиански": Азиза врезала обнаглевшему Талькову
15:50
В Подмосковье загорелся крупный строительный рынок
15:38
Mgzavrebi выступят с единственным осенним концертом в Москве
15:29
"Уже тогда знал": детское фото Леонтьева поразило народ
15:28
Сотникова перевела мошеннице два миллиона рублей
15:14
The Westin Maldives Miriandhoo Resort: рай на земле
15:12
Лука Шулич выступит со струнным оркестром в ММДМ
15:08
Финские рокеры из группы The Rasmus едут в Россию
15:01
"Заслужила потом, кровью, нервами": Топалова разорвало после победы Тодоренко
14:57
В аэропорту Челябинска произошло ЧП
14:48
"Проводим дни и ночи вместе": Лобода показала близкого мужчину
14:44
Любовь ушла: стоит ли сохранять отношения
14:44
Два бандита ограбили прохожего под Москвой
14:35
В Воркуте в сгоревшем гараже нашли труп пенсионера
14:25
В парке Дружбы на Речном вокзале покажут кино
14:24
"Визжала как сумасшедшая": Сябитова размазала Бузову и напророчила ей одиночество
14:18
Москвичей предупредили о похолодании
13:43
"Кошелек" Пугачевой обчистили в Москве
13:36
"Идиотка, хамка, проститутка": в "Ленкоме" после похорон Захарова плюнули в лицо вдове Караченцова
13:32
Уставший от грязи и сплетен Шепелев задумался об уходе
13:31
Гороскоп на неделю с 07 по 13 октября 2019 года
13:30
Под Москвой школьник зверски убил одноклассницу
13:00
"Наш союз был предрешен судьбой": Андрей Григорьев-Апполонов ушел к парню после гибели жены
12:43
Мужчина убил пенсионера из-за поражения в шахматы
12:14
Сына вице-президента МТС взяли штурмом в Москве
11:55
"Очень чувственно": Дарья Мороз показала задорные соски
11:55
"Мы его потеряли": страшное заявление Цымбалюк-Романовской о Джигарханяне
11:52
Взбесившийся Порошенко поставил подножку Зеленскому
11:36
Валерия из-за болезни потеряла ребенка от Пригожина
11:28
Русская Кардашьян возбудила народ прилюдными ласками (видео)
11:14
"Засужу барыг!": взбешенная Кравец подала иск на клинику после новости об онкологии
10:43
Самая молодая миллионерша бросила мужа из-за пустяка
10:39
Запад сделал грозное предупреждение вертлявому Зеленскому
10:28
В Москве одноклассники окунули школьника головой в унитаз
10:18
Шалости полуголого Галкина в туалете попали на видео
09:58
"Не пытайте меня": слова Навки о беременности ошеломили народ
09:50
Вырядившуюся Кудрявцеву побили на премии ТЭФИ
09:32
"Открыли глаза": Брежнева сделала заявление о похождениях Меладзе
09:14
Звезда Голливуда подверглась дерзкому нападению (видео)
09:13
Боец Емельяненко попал в потасовку в одном из ресторанов Москвы
09:12
"Как смерть": болезненный вид резко сдавшей Пугачевой вызвал оторопь
08:53
Взорвавшаяся Кудрявцева отправила Первый канал в нокаут
08:23
"Принимает лекарства": сын проболтался о здоровье Джигарханяна
08:16
Личные данные миллионов клиентов Сбербанка слили в Сеть
08:11
"Не мог стоять, тряслись руки": Боярский резко сдал после скандала
08:06
Объявлено о возвращении на сцену умирающей от рака Заворотнюк
06:24
Названа причина неадекватного поведения Зеленского
06:20
"Что это? Слабоумие?": вступившуюся за Собчак Бондарчук обозвали облезлой бабушкой
06:20
Нашумевший клип о Москве испортил отношения Тимати и Гуфа
04:12
Только родившая звезда шоу "Дом-2" устроила мужу истерику из-за новой стрижки
02:02
"Ты что, папа?": Нюша показала забавы мужа и маленькой дочери
00:03
Водонаева распекла знаменитую супермодель за щеки и жир
22:29
В Подмосковье грузовик сбил крокодила
22:26
В России отозвали провоцирующее рак желудка лекарство
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Дай Бог вам и вашим семьям все это обойти": Запашный сделал обращение из больницы
"Не чувствовала себя в безопасности": Джоли шокировала неожиданным признанием
Есть пострадавшие: в Химках загорелась квартира
Канделаки откровенно о сексе с известным футболистом
Умер автор музыки к фильму "Мимино"
"Мисс Бумбум-2019": найдена обладательница лучших в мире ягодиц
Политика

Атаковавшего Зеленского Порошенко поставили на место

Петр Порошенко против "формулы Штайнмайера". Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент Украины Петр Порошенко критикует новые власти страны за то, на что раньше давал согласие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя критику бывшим главой государства "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе. 
прочитано 230 раз

В ходе недавней встречи трехсторонней контактной группы в Минске все участники поставили подписи под текстом "формулы", которая определяет порядок мирного урегулирования в Донбассе. После этого украинская оппозиция, включая Петра Порошенко, обрушилась с критикой на Зеленского и его правительство.

ПО ТЕМЕ

Сговор Порошенко и Зеленского: новому Майдану в Киеве нашли объяснение

Взбесившийся Порошенко поставил подножку Зеленскому

Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

"Формула Штайнмайера" – явление не новое, она появилась четыре года назад, заявил Лавров на заседании Валдайского клуба в Сочи. "И Порошенко сам же ее подписывал", – добавил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров объяснил, почему некоторые украинские политики принялись активно протестовать против "формулы Штайнмайера". "Потому что они не хотят терять аргумент для отстаивания своей националистической идентичности", – сказал руководитель МИДа.

После подписания 1 октября представителями Киева "формулы Штайнмайера" на Украине начались акции протеста. У офиса президента Зеленского собралась толпа радикалов, которая обвинила главу государства в сдаче интересов страны.

 

 

В протест поспешил вписаться Порошенко. По мнению экспертов, бывший президент преследует шкурные интересы, ведь реализация "формулы" покажет его политическую несостоятельность. Если договор будет действовать, то Порошенко рано или поздно спросят, почему он не сделал это за пять лет президентства, считает политолог Араик Степанян. 

Автор: 4 октября 2019, 12:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

комментарии

Политика

Чего добилась Украина за 28 лет
Из ПАСЕ вышвырнули напавшего на россиян сумасшедшего (видео)
Сговор Порошенко и Зеленского: новому Майдану в Киеве нашли объяснение
"Мы шокированы": Захарова высказалась о новом шпионском скандале

Шоу-бизнес

"Сестричка" влезла и сюда: Исаева снимается в фильме про покойную Началову
Найден способ за месяц победить смертельный рак у Заворотнюк
Найден способ за месяц победить смертельный рак у Заворотнюк
Найден способ за месяц победить смертельный рак у Заворотнюк

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
Звезды прощаются с Захаровым
Убитую горем дочь сняли на прощании с Захаровым
Никто не забыт: российские кинематографисты показали Белую Лилию Ленинграда
Шоу-бизнес

"Из-за меня": Костюшкин высказался о распаде "Чай вдвоем"

Артист пришел в ужас, просматривая архивные видео
Шоу-бизнес

"Смотрите": как Пугачева выглядит в реальной жизни (видео)

Ребенка удивила встреча с Примадонной
Шоу-бизнес

Резник рвет и мечет из-за окунувших голову школьника в унитаз мерзавцев

Композитор выразил мнение

Шоу-бизнес

Лазарев сорвался после признаний о дочери у Кудрявцевой

Певец высказался после нескольких дней молчания

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 07 по 13 октября 2019 года
Календарь красоты на октябрь
Гороскоп на неделю
Предсказание на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья

Регионы

Необычное фото с Крымского моста смутило народ
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru