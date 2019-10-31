"Ужасно смотреть на него": внешний вид Зеленского вызвал шок

Внешний вид Владимира Зеленского сильно поменялся, отметила
психолог и физиогномист Светлана Филатова. По ее словам, у ранее улыбчивого
политика на лице появилась грусть, усталость и выражение безнадежности, видно,
что он очень озабочен. "Ужасно смотреть на него", – заявила эксперт.
Такой внешний вид свидетельствует о том, что организм работает на пределе, что человек серьезно устал, полагает Филатова. Примерно так же выглядел экс-президент Петр Порошенко к концу срока. "У него также образовались жуткие мешки под глазами. Причем они круговые – это самый плохой вариант", – рассказала специалист в эфире НСН.
Грустить и переживать у Зеленского есть от чего. Ситуация в стране продолжает накаляться. Националисты проводят массовые антиправительственные митинги, протестуя против отвода войск с линии фронта в Донбассе. Радикалы обвиняют президента в "капитуляции" перед Россией.
На прошлой неделе Зеленский попытался лично образумить националистов. Однако разговор с ними у президента не получился: окопавшиеся на линии фронта ультраправые вели себя дерзко развязно.
По мнению экспертов, Зеленский оказался в тяжелейшей ситуации. С одной стороны, его рейтинг начал падать, граждане ждут выполнения предвыборных обещаний и прекращения войны. С другой, дальнейшие шаги к миру вызовут еще большее сопротивление радикалов и поддерживающей их части общественности и политической элиты.
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