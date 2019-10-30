Обманул Путина? Вскрылась чудовищная ложь Зеленского

Вчерашнее разведение войск в районе города Золотое на Луганщине обернулось очередным обманом со стороны Киева. В населенном пункте по-прежнему остаются подразделения радикалов, отметил российский политолог Дмитрий Абзалов.



Разведение сил не стало громким информационным поводом для украинских СМИ, все прошло тихо. "Есть договоренность с господином Аваковым (глава МВД Арсен Аваков. – Прим. ред.) на предмет того, что там националисты остаются, только без оружия, что, в принципе, он и подтвердил своими высказываниями", – сказал политолог.



По его мнению, отвод подразделений состоялся только на словах, потому что военизированные подразделения остались на своих позициях. При необходимости они смогут достать оружие, подчеркнул эксперт. "Если они там остаются, что им мешает прийти туда в количестве, например, десяти тысяч?" – сказал Абзалов в эфире телеканала "Россия-1".

Сообщения об успешном отводе войск со стороны Украины не соответствуют действительности, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По мнению экс-парламентария, Владимир Зеленский имитирует выполнение договоренностей, пытаясь ввести российское руководство в заблуждение и получить от Кремля согласие на проведение саммита в нормандском формате.

Накануне Киев с опозданием в несколько недель подтвердил готовность к отведению войск в районе города Золотое Луганской области. Это произошло после приезда Зеленского в расположение вооруженных сил и разъяснительных бесед главы государства с членами добровольческих батальонов. Вместе с украинскими подразделениями от линии фронта отошли бойцы ЛНР.

На очереди – село Петровское в Донецкой республике. Разведение там должно начаться в скором времени.