Порошенко вляпался в жуткий скандал после слов о жителях Донбасса

Возмущение украинцев вызвало выступление журналиста Остапа
Дроздова. В эфире принадлежащего Порошенко телеканала он сравнил жителей
Донецкой и Луганской республик с "животными" и призвал лишить их
гражданства.
Теперь журналист может поплатиться за свои слова. Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин обратился в Национальный совет по телевидению и радиовещанию. Парламентарий потребовал проверить телеканал Порошенко.
Депутат напомнил, что ранее Нацсовет намеревался закрыть оппозиционный телеканала NewsOne, потому как гости одной из телепередач называли украинских националистов фашистами и резко критиковали повышение платы за услуги ЖКХ. Чиновники усмотрели в этом "разжигание вражды", отметил Волошин.
"Проверим, есть у Нацсовета, сформированного Порошенко, но полюбившегося и новой власти, хоть немного желания придерживаться закона", — написал депутат на своей странице в "Фейсбук".
Лучше блатной Зеленский, чем бухой Порошенко. Точка.— Patriotoff������������ (@PatriotoffUA) October 26, 2019
Влияние Петра Порошенко после поражения на президентских выборах сильно снизилось, но он по-прежнему остается одной из главных медийных персон страны. Впрочем, все чаще имя бывшего главы государства мелькает в репортажах и статьях из-за возбужденных против него уголовных дел.
Один за другим Порошенко покидают соратники. На днях стало известно, что Украину планирует покинуть экс-депутат Верховной рады Александр Грановский – один из главных единомышленников бывшего президента.
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