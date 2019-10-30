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Политика

Международный розыск: неожиданный поворот в судьбе Порошенко

Петр Порошенко, новости Украина. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко может поплатиться за дружбу с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком: влиятельного бизнесмена объявили в международный розыск. По данным Кишинева, бывший украинский лидер помог предпринимателю скрыться от правосудия. Обвиняемый в финансовых преступлениях олигарх способен потянуть за собой экс-президента. 
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Плахотнюк, которого на родине обвиняют в отмывании денег и краже солидных средств из банковской системы, может скрываться в Майами, а не на Украине. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Молдове".

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Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Журналисты не исключают, что олигарх некоторое время действительно находился в США, однако узнал, что вскоре будет объявлен в международный розыск, и поспешил покинуть Соединенные Штаты. Следующим пристанищем Плахотнюка якобы стала Украина.

"Возможно, старый друг Петра Порошенко организовал ему "лежбище" в Незалежной", – отмечает "Комсомолка".

В феврале этого года в Москве Плахотнюка обвинили в незаконном выводе средств за пределы России. По данным следствия, молдавский олигарх организовал преступную группу, которая за 2013-2014 годы перевела на зарубежные счета более 37 миллиардов рублей.

Владимир Плахотнюк находится у Петра Порошенко? Фото: commons.wikimedia.org

После смены правительства в Молдавии в июне этого года Плахотнюку пришлось уйти с поста главы Демократической партии, сдать депутатский мандат и покинуть страну. Прокуратура обвинила его в отмывании денег и краже средств из местной банковской системы. В октябре был выдан ордер на арест бизнесмена.

Порошенко и Плахотнюк – давние друзья и бизнес-партнеры. Объявление олигарха в международный розыск не сулит экс-президенту ничего хорошего. Не исключено, что бывший лидер Незалежной был замешан в темных делишках своего товарища.

Автор: 30 октября 2019, 21:32
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