Международный розыск: неожиданный поворот в судьбе Порошенко

Плахотнюк, которого на родине обвиняют в отмывании денег и
краже солидных средств из банковской системы, может скрываться в Майами, а не на Украине. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Молдове".
Журналисты не исключают, что олигарх некоторое время действительно находился в США, однако узнал, что вскоре будет объявлен в международный розыск, и поспешил покинуть Соединенные Штаты. Следующим пристанищем Плахотнюка якобы стала Украина.
"Возможно, старый друг Петра Порошенко организовал ему "лежбище" в Незалежной", – отмечает "Комсомолка".
В феврале этого года в Москве Плахотнюка обвинили в незаконном выводе средств за пределы России. По данным следствия, молдавский олигарх организовал преступную группу, которая за 2013-2014 годы перевела на зарубежные счета более 37 миллиардов рублей.
После смены правительства в Молдавии в июне этого года Плахотнюку пришлось уйти с поста главы Демократической партии, сдать депутатский мандат и покинуть страну. Прокуратура обвинила его в отмывании денег и краже средств из местной банковской системы. В октябре был выдан ордер на арест бизнесмена.
Порошенко и Плахотнюк – давние друзья и бизнес-партнеры. Объявление олигарха в международный розыск не сулит экс-президенту ничего хорошего. Не исключено, что бывший лидер Незалежной был замешан в темных делишках своего товарища.
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