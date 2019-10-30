Посольство Израиля приостановило работу в России

Посольство Израиля в России на время прекратило свою работу. Об этом представители ведомства сообщили в "Фейсбуке".
Причиной приостановки стало решение Министерства финансов Израиля сократить расходы на содержание дипломатов. До разрешения финансового спора посольство не будет предоставлять услуги посетителям. Как уточняет URA.ru, аналогичные забастовки прошли во всех остальных странах мира.
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