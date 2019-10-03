Отказать в помощи: Дональд Трамп принял жесткое решение из-за коррупции на Украине

Украина получила от США обидный плевок. Американский лидер заявил о своем намерении во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Вашингтоне. Дональд Трамп отметил, что заморозкой военных поставок Украине он стремился понудить Европу активнее содействовать этой стране.
Дональд Трамп уверен, что до прихода к власти Владимира Зеленского коррупция на Украине была больше, чем в какой-либо другой стране, отмечает НСН. По словам главы Белого Дома, он принял решение о возобновлении помощи Киеву после личной просьбы сенатора из республиканской партии Роба Портмана. Президент США также заявил, что европейские страны обязаны поддерживать Украину в денежном плане больше, чем Вашингтон.
Напомним, ранее Владимир Зеленский попал в неловкое положение из-за переговоров с Дональдом Трампом. Американский лидер опубликовал стенограмму телефонного разговора с президентом Украины.
Как писали "Дни.ру", 25 сентября Владимир Зеленский выступил с трибуны ООН в Нью-Йорке. После этого украинский лидер встретился с Дональдом Трампом. Переговоры президентов прошли на фоне громкого скандала с участием видного члена Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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