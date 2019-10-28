Страшный удар: Порошенко потерял близкого человека

На сей раз Украину готовится покинуть бывший депутат Верховной рады и один из ближайших соратников экс-президента Александр Грановский. Об этом сообщило старейшее англоязычное издание Незалежной Kyiv Post.



Газета со ссылкой на собственные источники сообщила, что в августе Грановский получил разрешение на эмиграцию в Израиль. Выданное бывшему члену фракции "Блок Петра Порошенко" разрешение дает ему право автоматически получить паспорт ближневосточной страны.

Сам экс-парламентарий информацию не подтвердил и не опроверг. В беседе с журналистами он лишь сообщил, что законов не нарушает.

Информацию об отъезде Грановского подтвердил его бывший коллега по фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. По его словам, сейчас экс-депутат находится за пределами Украины.

КРЫСЫ ПОБЕЖАЛИ!!! Бывший нардеп Александр Грановский, СОРАТНИК ПОРОШЕНКО, 18 августа этого года получил въездную израильскую визу категории “Алия”. Она дает право на гражданство. 19 августа, этого же года, он покинул страну и больше не возвращался. Об этом пишет КyivРost. pic.twitter.com/UbKTjLddT1