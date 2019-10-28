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Политика

Страшный удар: Порошенко потерял близкого человека

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Украины Петр Порошенко рискует остаться в одиночестве. После поражения на выборах соратники начали покидать потерпевшего неудачу политика. Рядом с ним не желают оставаться даже самые близкие единомышленники.
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На сей раз Украину готовится покинуть бывший депутат Верховной рады и один из ближайших соратников экс-президента Александр Грановский. Об этом сообщило старейшее англоязычное издание Незалежной Kyiv Post.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Газета со ссылкой на собственные источники сообщила, что в августе Грановский получил разрешение на эмиграцию в Израиль. Выданное бывшему члену фракции "Блок Петра Порошенко" разрешение дает ему право автоматически получить паспорт ближневосточной страны.

Сам экс-парламентарий информацию не подтвердил и не опроверг. В беседе с журналистами он лишь сообщил, что законов не нарушает.

Информацию об отъезде Грановского подтвердил его бывший коллега по фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. По его словам, сейчас экс-депутат находится за пределами Украины.

Положение Петра Порошенко стремительно ухудшается. Соратники открещиваются от бывшего президента, понимая, что могут пойти на дно вместе с ним. Одним из первых его покинул экс-премьер Владимир Гройсман. На парламентские выборы в июле экс-глава кабмина шел во главе собственной партии.

Ранее Порошенко обвинили в получении крупной взятки. По словам главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Греса, на посту главы государства Порошенко получил взятку в размере 150 миллионов долларов.

Автор: 28 октября 2019, 17:12
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