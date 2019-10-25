Вскрылись ужасающие подробности махинаций Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко прикрывал своих соратников, занимавшихся офшорными махинациями. С очередной порцией разоблачений выступил юрист, экс-сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.



В своем телеграм-канале он написал, что два месяца назад правоохранителям были направлены результаты неофициального расследования о люксембургских счетах соратников Порошенко и их офшорных доходах. По словам Портнова, один из приближенных экс-президента на Кипре формально оформил на себя акции телеканала "Прямой", принадлежащего бывшему главе государства.



Портнов опубликовал данные об офшорных компаниях-"прокладок", которые использовались окружением экс-президента. Указанные структуры имеют счета в одном из банков Люксембурга – там же, где хранит сбережения Порошенко.

На сегодняшний день на счетах аффилированных с Порошенко лиц находится 32 миллиона евро. "Новые подробности об этом сообщу, как только это станет возможным по процессуальным причинам”, – заключил юрист.

Ранее бывшего президента обвинили в получении крупной взятки. По словам главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Греса, на посту главы государства Порошенко получил взятку в размере 150 миллионов долларов.

Аудит транзакций Порошенко может показать вывод средств в офшоры в дни боев в Иловайске и Дебальцево.

Президент Украины занимался переводом средств на свои офшорные счета в дни самых страшных боев на востоке Украины и соответствующий аудит его транзакций это подтвердит. pic.twitter.com/BqL0Di9xG4 — Олег Володарський (@Volodarskiyy) May 9, 2019

Сейчас экс-президент фигурирует в 13 уголовных делах. Пока он проходит в качестве обвиняемого. После поражения на президентских выборах Порошенко переместился в кресло депутата Верховной рады. В сентябре парламент отменил депутатскую неприкосновенность. Эксперты не исключают, что в начале следующего года политик может быть заключен под стражу.