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Политика

Уже ничего не поможет: забитого Порошенко лишили последней надежды

Петр Порошенко, новости Украина. Фото: www.globallookpress.com
Сторонникам бывшего президента Украины Петра Порошенко не стоит обольщаться. Политику вряд ли удастся половить рыбу в мутной воде и вернуться во власть на фоне разочарования населения во Владимире Зеленском. 

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прочитано 1556 раз

В окружении бывшего главы государства воспряли духом, когда рейтинг президента Владимира Зеленского начал падать. Граждане жалеют о своем выборе, видя, что новый лидер Незалежной не спешит выполнять обещания. Однако сторонники Петра Порошенко надеются зря, считает украинский журналист Вячеслав Чечило.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

"Разочаровываются в новой власти как раз потому, что она слишком похожа на то, что было последние пять лет, а не потому, что "нужно было за Петра", – написал эксперт на своей странице в "Фейсбуке". Даже если рейтинг президента рухнет до нуля, Порошенко рассчитывать не на что – политического будущего у него нет, уверен журналист.

Бывшего главу государства Чечило назвал отработанным материалом, а его партию – мелкой сектой. Говоря о разочаровании в Зеленском, эксперт предупредил, что его сменщик может понравиться далеко не всем.

"Политическая система деградировала настолько, что комедийный артист – это далеко не дно", – резюмировал журналист.

За последний месяц рейтинг Зеленского снизился. По словам киевского политолога Михаила Погребинского, уровень поддержки президента рухнул на 10%. Если он не начнет выполнять обещания, осенью рейтинг обвалится до 25%.

Зеленский обещал закончить войну в Донбассе, но пока Киев не в состоянии даже развести войска в двух населенных пунктах. Намеченный на 7 октября отвод подразделений сорвался. Следующие несколько попыток также оказались неудачными. Донецкая и Луганская республика подавали украинской армии сигналы о готовности, однако ответа не последовало.

Автор: 22 октября 2019, 11:01
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
На сайте ВЗГЛЯД действует жестокая цензура времен КГБ СССР. Здесь такая же ситуация?))
1

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