Уже ничего не поможет: забитого Порошенко лишили последней надежды

В окружении бывшего главы государства воспряли духом, когда рейтинг президента Владимира Зеленского начал падать. Граждане жалеют о своем выборе, видя, что новый лидер Незалежной не спешит выполнять обещания. Однако сторонники Петра Порошенко надеются зря, считает украинский журналист Вячеслав Чечило.
"Разочаровываются в новой власти как раз потому, что она слишком похожа на то, что было последние пять лет, а не потому, что "нужно было за Петра", – написал эксперт на своей странице в "Фейсбуке". Даже если рейтинг президента рухнет до нуля, Порошенко рассчитывать не на что – политического будущего у него нет, уверен журналист.
Бывшего главу государства Чечило назвал отработанным материалом, а его партию – мелкой сектой. Говоря о разочаровании в Зеленском, эксперт предупредил, что его сменщик может понравиться далеко не всем.
"Политическая система деградировала настолько, что комедийный артист – это далеко не дно", – резюмировал журналист.
За последний месяц рейтинг Зеленского снизился. По словам киевского политолога Михаила Погребинского, уровень поддержки президента рухнул на 10%. Если он не начнет выполнять обещания, осенью рейтинг обвалится до 25%.
Зеленский обещал закончить войну в Донбассе, но пока Киев не в состоянии даже развести войска в двух населенных пунктах. Намеченный на 7 октября отвод подразделений сорвался. Следующие несколько попыток также оказались неудачными. Донецкая и Луганская республика подавали украинской армии сигналы о готовности, однако ответа не последовало.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Отношения со старым мужчиной.
Злые или добрые родители???
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Кем вы работаете?
Я не могу никак увидеть связи И не могу понять, ну в чем секрет Богинь и королев кругом как грязи А баб нормальных посему-то нет
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,