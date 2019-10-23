Втоптанному в грязь Порошенко нанесли новый удар

На посту главы государства Петр Порошенко получил взятку в
размере 150 миллионов долларов. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по
вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Грес.
По его словам, после прихода к власти Порошенко в стране начались серьезные перебои с поставками электричества. В конце 2014 года Нацкомиссия, занимавшаяся регулированием в этой сфере, разрешила импорт электричества из России, напомнил Грес.
"Но не был бы Петр настоящим патриотом Петром, если бы и здесь не попытался украсть", – с сарказмом заметил парламентарий.
Тогда Порошенко привлек кипрскую "прокладку" Perlisio, где начал складировать доходы от импорта. А потом бывший президент и вовсе присвоил себе 150 миллионов долларов, написал депутат на своей странице в "Фейсбук".
Сейчас Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. Обвинений конкретно против него не выдвигается, он проходит в качестве свидетеля. Но за пять лет президентства политик нажил множество врагов, которые будут рады увидеть его за решеткой.
Netflix крутит фильм о Панамских бумагах («Отмывочная») с Стрип, Олдменом и Бандерасом. И смотрите, чья довольная физия там появляется!— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) October 18, 2019
Не знаю, получится ли у Зеленского по завершении карьеры президента стать звездой Голливуда, но Порошенко уже засветился в звёздной компании ))) pic.twitter.com/OE9vXvYtDe
Последнее время Порошенко пытается играть главную скрипку в массовых протестах против реализации "формулы Штайнмайера". Но выловить рыбу в мутной воде у политика не получится, считают эксперты. Журналист Вячеслав Чечило назвал бывшего главу государства отработанным материалом, а его партию "Европейская солидарность" – мелкой сектой.
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