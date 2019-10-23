Втоптанному в грязь Порошенко нанесли новый удар

После ухода Петра Порошенко с поста президента начали вскрываться его темные делишки. На этот раз бывшего главу государства обвинили в получении крупной взятки. Вряд ли экс-президенту удастся отвертеться от обвинения, ведь его озвучили в Верховной раде.



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