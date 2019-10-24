Хуже Порошенко: украинцы в шоке от наглости Зеленского

Обыски в киевской квартире и доме родителей возмутили
экс-парламентария. "Сегодня утром лучшие силы ГБР брошены на проведение обысков
в местах моего грешного проживания и пребывания – в киевской "двушке" на
Кольцевой и в родительском доме в Чаусово-2 в Николаевской области", -
написал политик на своей странице в "Фейсбук".
По его словам, оперативники нагрянули "целями автобусами". Такими силами можно Донбасс освободить, иронично заметил Корнацкий.
"А эти приехали "двушку" с картонной входной дверью и дом моей 89-летней матери штурмовать", – возмутился бывший депутат. Владимир Зеленский одним махом превзошел своего предшественника Петра Порошенко, заметил политик.
Видимо, украинцы начали осознавать, кого они выбрали. Все чаще перед ними предстает не молодой и прогрессивный политик, искренне переживающий за страну, а пародия на Порошенко, ничем принципиальным от него не отличающаяся. Взять хотя бы продолжение войны в Донбассе и преследование неугодных СМИ.
Несколько месяцев державшийся на отметке 70% рейтинг Зеленского в последнее время начал падать: уровень одобрения президента упал на 10%. Если глава государства продолжит нынешнюю политику, то к весне его рейтинг может обвалиться до 25%, считает киевский политолог Михаил Погребинский.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Кто интересней пишет, Лиона, Алла или Невеста покойника?ника?
Кем вы работаете?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
Отмороженный маньяк?
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Новость в тему.