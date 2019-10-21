Объявлена цель побега Порошенко

Сторонники бывшего президента Украины склонны рассматривать дело против Петра Порошенко как политически мотивированное преследование со стороны его преемника Владимира Зеленского. Оппоненты лидера партии "Европейская солидарность", напротив, уверены, что политика есть за что посадить, а тот факт, что он до сих пор находится на свободе, объясняют влиянием и деньгами самого обвиняемого.
Какой бы из этих двух вариантов не был ближе к истине, оба они так или иначе угрожают свободе бывшего президента. Поэтому, уверены многочисленные эксперты, побег Петра Порошенко – вопрос времени. Некоторые специалисты даже знают куда именно направится политик после того, как покинет Украину.
"Сейчас он уедет в Испанию, что естественно. А куда деваться-то? Все, посадят его сейчас, посадят-посадят", – цитирует издание "Политнавигатор" российского политолога Станислава Белковского. Поводом для столь уверенного заявления стали сообщения СМИ о том, что Петр Порошенко вывозит свои вещи из особняка в поселке Козин под Киевом.
В то, что экс-президент просто переезжает в другой дом, также расположенный на Украине, эксперт сомневается. "Нужно считать себя идиотами, чтобы в эту версию поверить", – подчеркнул Станислав Белковский.
"Конечно, он собирается переезжать в Испанию. Потому что он прекрасно понимает, что Владимир Александрович Зеленский его посадит, конечно", – заключил эксперт.
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