Порошенко сделал заявление после унижения от американцев

Списанную военную технику американцы, как правило, передают
в беднейшие, но лояльные им государства третьего мира. Судя по всему, именно
такой страной Соединенные Штаты считают современную Украину.
Но бывшему президенту Украины Петру Порошенко в радость любая, даже самая унизительная подачка от Вашингтона. На своей странице в "Фейсбук" политик разразился восторженным комментарием по поводу прибытия устаревших катеров в Одессу.
Списанные суда Порошенко назвал "качественным пополнением". "Два патрульных катера класса Island в рамках американской военной помощи уже скоро станут в ряды украинских военно-морских сил для охраны государственных границ", – заявил бывший президент.
Он выразил надежду, что новый глава государства Владимир Зеленский продолжит привлекать иностранную военную помощь. "Приятно видеть успешное завершение наших амбициозных договоренностей с американскими союзниками", – добавил он.
Церемония передачи двух катеров Украине состоялась в сентябре прошлого года в Балтиморе. На нее прибыл Петр Порошенко, находившийся в то время с визитом в США.Катера класса Island использовались береговой охраной США. Всего было выпущено 49 таких судов. Они вооружены 25-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами. Переданные Украине катера были построены в 1988 году. Ранее два таких судна были переданы Грузии.
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