На протяжении президентства Порошенко украинцам усиленно
промывали мозги о стратегическом союзе с Западом. Главной внешнеполитической
целью страны бывший президент сделал вступление в Евросоюз и НАТО.
Но сколько ни говори "халва", слаще от этого не станет. Несмотря на риторику Порошенко, Брюссель и Вашингтон не горели желанием видеть Киев среди равных. Но "российская агрессия" в воспаленной фантазии бывшего президента продолжается, значит, нужно вновь обращаться за защитой к Западу.
Ради этого бывший президент приехал на заседание Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне. Порошенко, ставший в июле депутатом Верховной рады, принялся униженно просить членов Североатлантического альянса пригласить Украину на декабрьский саммит организации.
По его словам, это "вопрос жизни и смерти" для Киева. "Альянс стоял бок о бок с нами, чтобы заставить Россию остановить наступление", – пафосно объявил Порошенко.
В феврале этого года, за пару месяцев до сокрушительного поражения на президентских выборах, Порошенко закрепил курс в НАТО и ЕС в Конституции Украины. В основном законе страны была закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса".
Также были внесены изменения в полномочия президента. Согласно подписанному Порошенко указу, глава государства становится гарантом движения на пути вступления в Европейский союз и Североатлантический альянс. Новый президент Владимир Зеленский вскоре после вступления в должность подтвердил курс своего предшественника.
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