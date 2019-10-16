Бегающего от следователей Порошенко настигла расплата

Личностью бывшего генпрокурора всерьез заинтересовались в
Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). В отношении кума Порошенко
возбудили уголовное дело по части 1 статьи 364 (подозрение в злоупотреблении
властью или служебным положением). Решение начать расследование против Луценко
вынес Соломенский суд Киева.
Это уже второе уголовное расследование, где фигурирует кум Порошенко. 1 октября против него возбудили уголовное дело по подозрению в содействии нелегальному игорному бизнесу.
Месяцем ранее с иском против кума Петра Порошенко обратился бывший мэр Киева Леонид Черновецкий. Он попросил суд запретить бывшему генпрокурору покидать Украину, дабы тот не смог избежать уголовной ответственности.
Юрий Луценко подал в отставку с должности генпрокурора 29 августа. Кум Порошенко был одной из самых одиозных личностей в команде экс-президента. Генеральным прокурором он умудрился стать, не имея юридического образования.
Знакомьтесь.— 120 шекелей��позитивный контент�� (@cot_olginonet) April 11, 2016
Новый генеЛальный пЛокуЛоЛ УкЛаины Луценко.
По совместительству собутыльник Порошенко. pic.twitter.com/fh3um6FxSp
Бывший президент продолжает играть в кошки-мышки со следователями. В среду, 16 октября, Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу об исчезновении серверов в администрации президента. Правоохранители полагают, что из-за этого была утеряна информация, представляющая государственную тайну.
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