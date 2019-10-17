Серьезные люди вбили последний гвоздь в крышку гроба Порошенко

В ходе встречи с президентом совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Жаном-Рене Фурнье председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Петр Порошенко управлял вверенным ему государством, мягко говоря, некорректно. Он отметил, что украинский политик стал причиной множества конфликтов между странами.
"Почему не удавалось урегулировать раньше ситуацию в украинском вопросе? Мы должны с вами признать, что прежний президент Украины, господин Порошенко, вел себя абсолютно деструктивно и не делал шагов для урегулирования этой ситуации. Это происходило именно по вине украинского руководства", – высказался Володин.
Он подчеркнул, что деятельность бывшего президента Незалежной не привела ни к чему хорошему: "Его политика, необходимо признать, отбросила Европу, европейские страны, в том числе Россию, назад. Все его действия привели к тому, что у нас с вами стало больше недоверия, конфликтов".
Как сообщает "ПолитНавигатор", Фурнье не остался в стороне. Он даже позволил себе пошутить: "Видимо, следует признать, что позиция предыдущего президента, Порошенко, деструктивна. Но, чтобы оставаться в положительном ключе, можно сказать, что ему удалось объединить против своей политики 74% своего населения".
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