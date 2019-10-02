Хабалка Тимошенко унизила жителей Донбасса

Политик прокомментировала подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", в соответствии с которой Киев даст Донбассу особый статус. Исполнение документа приведет к тому, что Незалежная станет колонией России, возмутилась Тимошенко.
По ее словам, Киев должен разработать собственный сценарий урегулирования в регионе. Но если пройдет "формула Штайнмайера", то Украина получит аналог Приднестровья – полностью пророссийские республики, но имеющие возможность влиять на Украине посредством голосования, предупредила лидер "Батькивщины".
Более пяти миллионов жителей Донецкой и Луганской республик она назвала "неправильно голосующими бюллетенями". "Там людей не будет", – заявила Тимошенко. Это приведет к тому, что Украина останется под контролем России и станет ее колонией, заключила бывший премьер-министр.
Украина подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу, что открывает путь к встрече в «нормандском формате». Все условия, к-ые выдвинула Москва для ее проведения, согласованы. Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 г., может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 1, 2019
Накануне в Минске представители Киева наконец-то подписали "формулу Штайнмайера". Согласно документу, Украина даст Донбассу временный особый статус, а после местных выборов специальное положение региона будет закреплено окончательно. Для этого Верховная рада должна принять соответствующий закон.
После подписания "формулы" в Киеве собрался стихийный митинг националистов. Бывший президент Петр Порошенко предостерег от исполнения документа.
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