По мнению бывшего представителя Украины на переговорах в Минске, Романа Бессмертного, "формула" откроет путь к войне на всей территории страны. Эксперт считает, что теперь, после подписания документа, нынешняя глава государства может повторить судьбу премьер-министра Украины – Виктора Януковича.
"Подписанный сегодня документ так называемой "формулы Штайнмайера" – это путь к войне, а не к миру. Общество должно увидеть оригинал этого документа. Это важно!", – заявил в своем блоге Бессмертный.
Также Роман утверждает, что Украина пошла по стопам Кремля. "Речь не идет о решении безопасности блока, а речь идет о выборах, то есть о легитимизации сегодняшней власти на оккупированной территории", – отметил бывший предсидатель.
"Пока эти договоренности не имеют правового характера и не могут трактоваться, как преступление!", – высказался эксперт.
Позже он обратился к самому Зеленскому. Роман призвал президента отказаться от одобрения этого документа. В обратном случае, вероятнее всего, он повторит судьбу Януковича. "Внутри Украины можно прогнозировать обострение ситуации, но никто не знает, чем может закончиться этот конфликт", – подчеркнул Бессмертный.
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