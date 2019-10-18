Стало известно об угрозах советнику Трампа в Киеве

Угрозы стали поступать Сэму Кислину после того, как стало известно об участии бизнесмена в расследовании коррупции на Украине. Он рассказывал, что Петр Порошенко, занимая должность президента, вывел из страны по меньшей мере восемь миллиардов долларов.
После этого Сэм Кислин получил повод переживать за свою здоровье и даже жизнь. "Действительно угрожали, звонили", – цитирует РИА Новости предпринимателя. "Поэтому я охрану взял, когда приехал в Киев", – добавил он. Люди, которых нанял советник американского лидера, вооружены.
Сторона, которая была заинтересована в прекращении расследования в отношении Петра Порошенко, проявила фантазию и не стала ограничиваться одними угрозами. "Даже предлагали отдать мои деньги", – признался Кислин. По его словам, речь шла о 23 миллионах долларов. "Я их не взял", – подчеркнул советник Трампа.
Кста украино-американский бизнессмен Кислин уже в Киеве и готовится давать показания на мародера в вышиванке, который по недоразумению был еще и презом. порох с луциком опрокинули его на 20 лямов зелени и он готов идти до конца и знаем все схемы слепого траста. Свиноботы приуныли— Joker ���� (@_joker_111) August 21, 2019
Напомним, дело против Петра Порошенко ведет Государственное бюро расследований Украины. Речь идет не об одном обвинении, а о по меньшей мере 11. В их число входят как экономические преступления, такие как отмывание доходов и хищения, так и политические – превышение должностных полномочий и попытка захвата власти.
Некоторые эксперты называют дело против Петра Порошенко сведением счетов с сильным лидером. Другие уверены, что его необходимо бросить за решетку, однако этого не получится из-за его влиятельности.
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