На Украине заявили об остановке расследования дела против Порошенко

Бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов рассказал о странном решении генерального прокурора страны Руслана Рябошапки. По его словам, тот велел своему ведомству остановить расследования по всем делам, возбужденным в отношении экс-главы государства Петра Порошенко.



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