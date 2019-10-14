На Украине заявили об остановке расследования дела против Порошенко

"Из недр Генеральной прокуратуры сообщают, что руководители ГПУ запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко", – цитирует ТАСС Андрея Портнова. "За последнюю неделю по главному фигуранту все полностью остановилось", – добавил юрист.
Подобный поворот расследования дела против Петра Порошенко может грозить серьезными негативными последствиями, в первую очередь, для главы ведомства Руслана Рябошапки. "Переходим в наступательную публичную фазу до тех пор, пока генеральный прокурор не будет отправлен в отставку", – пригрозил Андрей Портнов.
Напомним, дело против Петра Порошенко его сторонниками воспринимается как попытка политического давления и устранения опасного конкурента Владимира Зеленского. Оппоненты бывшего президента Украины, с другой стороны, уверены, что у политика больше оснований сидеть за решеткой, чем оставаться на свободе. Однако, по их мнению, его положение позволяет бегать от правосудия.
Пётр Порошенко, вызываю Вас в прямой эфир любых украинских телеканалов с любой повесткой и любыми вопросам. Поговорим о Ваших уголовных делах, офшорах, налогах, ГБР, работе на Россию и тайне следствия. Поставим точки в накопившихся вопросах. Жду Вашего решения.— Andrey Portnov (@AndriiPortnov) October 10, 2019
Петра Порошенко подозревают как в экономических, так и в политических преступлениях. Занимая должность президента Украины он, по версии обвинения, не просто отмывал деньги, скрывал преступные доходы и врал в своих декларациях, но и пытался захватить власть, а также действовал с превышением полномочий.
Чтобы довести расследование дела против Петра Порошенко до логического финала и установить виновность или невиновность политика, необходима политическая воля, уверены эксперты. Однако многие из них сомневаются, что у Владимира Зеленского хватит опыта и желания сделать это.
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