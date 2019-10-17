Замученный националистами Зеленский решился на отчаянный шаг

Президент Украины Владимир Зеленский не может выполнить главное предвыборное обещание – покончить с войной в Донбассе. На его пути встали вооруженные радикалы. По мнению экспертов, политик в отчаянии. Пытаясь спасти ситуацию, он решил пойти ва-банк.



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