Замученный националистами Зеленский решился на отчаянный шаг

Происходящее на Украине политолог Руслан Бортник сравнил с хаосом. Оказавшийся в тупике Владимир Зеленский не придумал ничего лучше, как
выдвинуть невыполнимые требования вроде ликвидации Донецкой и
Луганской народный республик.
Эксперт предположил, что Зеленский надеется вступить в торг с Россией по поводу Донбасса. "Попытка Украины поднять максимальную планку, продемонстрировать готовность выхода из минских соглашений", – сказал Бортник в эфире ютуб-канала "Макси ТВ".
Однако жесткая риторика может сыграть с Зеленским злую шутку. По мнению Бортника, заявления украинского лидера сорвут подготовку ко встрече так называемой нормандской четверки. Киев потеряет статус переговорщика, и его судьбу Запад будет решать напрямую с Россией, предупредил эксперт.
"Власть теряет время. Максимальная поддержка Зеленского уже проходит", – отметил он.
Времени у президента Незалежной очень мало, окно возможностей закроется быстро, полагает Бортник. Эксперт отвел Зеленскому и его команде еще около полугода. Если к весне прогресса по Донбассу не будет, Украина получит продолжение войны, столкнется с истощением ресурсов и потеряет поддержку Запада, предупредил аналитик.
Зеленский: "Люди в Донбассе должны знать, что Украина их не бросает и вернет вместе с территориями."— Голос Мордора (@spacelordrock) October 10, 2019
Владимир, а они знают. Ваши бойцы регулярно напоминают им об этом минами и снарядами, а журналисты - обещаниями загнать в концлагеря.
Граждане видят неспособность Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе и постепенно разочаровываются. По словам киевского политолога Михаила Погребинского, за последний месяц рейтинг главы государства просел сразу на 10%.
Как и Бортник, Погребинский дает Зеленскому максимум полгода. Если украинский лидер продолжит заигрывать с радикалами и игнорировать требования голосовавших за него граждан, весной уровень его поддержки рухнет до 25%.
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