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Политика

Не справился: беспомощный Зеленский объявил об уходе

Отставка Владимира Зеленского. Фото: www.globallookpress.com
Во время недавнего пресс-марафона с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за власть не держится и в случае очередного Майдана готов оставить пост. По сути глава государства озвучил план ухода с должности, считает журналист и политолог Константин Кеворкян.

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Неспособность президента обеспечить отвод сил в Донбассе показала его беспомощность, полагает эксперт. На этом фоне рейтинг Зеленского начал стремительное падение, отметил политолог в своей колонке на портале "Украина.ру".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Согласно свежим данным социологов, уровень одобрения президента за последний месяц упал на 7%. В сентябре Зеленского поддерживали 73% опрошенных, в октябре – 66. Нечем похвастаться и соратникам главы государства – премьер-министру Алексею Гончаруку (на днях отметившегося посещением концерта неонацистской группы) и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Рейтинг первого упал до 10%, второго – до 27.

Ничего удивительного, поскольку предвыборыне обещания Зеленского спустя полгода так и остались на бумаге. Новых лиц во власти нет, экономика не растет, люди продолжают уезжать в другие страны, отметил Кеворкян.

По его мнению, президент может уйти в отставку в любой момент. Именно это Зеленский имел в виду, когда говорил, что не держится за власть, считает эксперт. "Какой-нибудь полумайдан вполне может стать предлогом для очередного переформатирования власти", – полагает журналист.

Но не факт, что стоящие за ним силы отпустят его с поста. Зеленского вполне могут оставить в качестве ничего не решающей "говорящей головы", пока влиятельные игроки будут распродавать остатки государственной собственности. "Потому сейчас идет борьба за то, в чьих руках он окажется марионеткой", – уверен Кеворкян.

Ситуация на Украине резко обострилась после подписания Киевом "формулы Штайнмайера". На улицах крупных городов начались акции протеста, участники которых обвинили Зеленского в уступках Москве. 

Автор: 16 октября 2019, 16:14

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