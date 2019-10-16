Не справился: беспомощный Зеленский объявил об уходе

Неспособность президента обеспечить отвод сил в Донбассе
показала его беспомощность, полагает эксперт. На этом фоне рейтинг Зеленского
начал стремительное падение, отметил политолог в своей колонке на
портале "Украина.ру".
Согласно свежим данным социологов, уровень одобрения президента за последний месяц упал на 7%. В сентябре Зеленского поддерживали 73% опрошенных, в октябре – 66. Нечем похвастаться и соратникам главы государства – премьер-министру Алексею Гончаруку (на днях отметившегося посещением концерта неонацистской группы) и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Рейтинг первого упал до 10%, второго – до 27.
Ничего удивительного, поскольку предвыборыне обещания Зеленского спустя полгода так и остались на бумаге. Новых лиц во власти нет, экономика не растет, люди продолжают уезжать в другие страны, отметил Кеворкян.
По его мнению, президент может уйти в отставку в любой момент. Именно это Зеленский имел в виду, когда говорил, что не держится за власть, считает эксперт. "Какой-нибудь полумайдан вполне может стать предлогом для очередного переформатирования власти", – полагает журналист.
Но не факт, что стоящие за ним силы отпустят его с поста. Зеленского вполне могут оставить в качестве ничего не решающей "говорящей головы", пока влиятельные игроки будут распродавать остатки государственной собственности. "Потому сейчас идет борьба за то, в чьих руках он окажется марионеткой", – уверен Кеворкян.
Ситуация на Украине резко обострилась после подписания Киевом "формулы Штайнмайера". На улицах крупных городов начались акции протеста, участники которых обвинили Зеленского в уступках Москве.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Убийство школьницы в Саратове
Самая любимая советская комедия в США
Привередливый муж
Давайте поиграем!
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Как нам хорошо жилось в СССР ,у всех было своё место в жизни и очереди.
Что нас ждет в 2020?
Козел