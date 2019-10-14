"Уничтожил себя": положение сдавшего Зеленского резко ухудшилось

Договорившись об отводе войск в Донбассе, Киев так и не выполнил свою часть сделки. Украинские власти спасовали перед националистами, которые отказались покидать позиции.

Из-за неспособности Зеленского выполнить предвыборные обещания его рейтинг за последнее время упал на 10%, сообщил киевски политолог Михаил Погребинский. Если так пойдет дальше, уровень одобрения главы государства безнадежно рухнет уже весной, сказа эксперт в эфире телеканала "112 Украина".

Несмотря на падение, Зеленскому доверяют 65% граждан, уточнил Погребинский. Но поддержка постепенно падает. Эксперт не исключил, что через полгода рейтинг президента сравнится с показателями его предшественника Петра Порошенко.

"Если так пойдет дальше, весной мы будем иметь обычного украинского президента, которому доверяют 25-30% людей", – подчеркнул Погребинский.

Фактическую капитуляцию Зеленского перед националистами прокомментировал политолог Александр Халдей. "Он не просто проявил недопустимую для президента слабость, а уничтожил себя как политика", – написал эксперт в своей колонке на сайте информационного агентства REX.

Зеленский: «При всем уважении к США, мы - не обслуживающий персонал политики США...»

Это точно. До этого ещё надо дорасти. Вот Польша - обслуживающий персонал. А Украина - обслуживающий персонал обслуживающего персонала. К сожалению.