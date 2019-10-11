Порошенко поставили страшный диагноз

Бывший президент Украины Петр Порошенко решил посмеяться над своим преемником Владимиром Зеленским. Однако вышло так, что он выдал собственную тайну.

Значительная часть ответов Владимира Зеленского во время общения с журналистами так или иначе касалась Петра Порошенко. Бывший президент Украины не мог не прокомментировать состоявшуюся пресс-конференцию.

Впрочем, люди обратили внимание не на то, что сказал Порошенко, а на то, как он выглядел. Зрители сошлись во мнении, что лидер партии "Европейская солидарность" опух, а его мимика наводит на подозрения. И объяснить это стрессом уже не получается – у Порошенко была возможность уйти с политической арены, но он ею не воспользовался.

"Нехорошо ставить диагноз не по профилю, но у Порошенко серьезные проблемы со здоровьем", – написал в "Телеграме" главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский. Привлек внимание и комментарий политика относительно выступления Зеленского.

Порошенко вспомнил анекдот о трех конвертах, назвав его притчей. "Приходит новый руководитель, ему вручают три конверта. На первом написано: "Вали все на предшественников". На втором написано: "Бери ответственность на себя". О третьем я сознательно говорить не буду. Владимир Александрович, время открывать второй конверт", – цитирует экс-президента Незалежной "Царьград".

В оригинальной версии внутри первого конверта действительно содержался совет объяснять все проблемы работой предшественника. Во втором рекомендовалось усыплять бдительность критиков обещаниями скорых изменений к лучшему. В третьей записке предлагалось начать готовить свои три конверта, которые нужно передать следующему директору.

Как отметили критики, эта история описывает поведение не только Зеленского, но и самого Порошенко. Он также объяснял свои неудачи происками предыдущих властей, не забывая обещать, что в ближайшем будущем все изменится.