"Вор и уголовник": дерзкому Порошенко устроили нагоняй

На днях в Киеве прошел международный марафон Wizz Air Kyiv.
Участие в нем принимала команда возглавляемой Порошенко партии
"Европейская солидарность". Об этом бывший президент написал на своей
странице в "Инстаграм".
Члены "Европейской солидарности" заняли первое место среди корпоративных команд, похвастался Порошенко. "Очередной блестящий результат в копилку нашей молодежки!" – написал бывший президент и приложил фотографию в компании однопартийцев.
Комментаторы не разделили радости Порошенко. "Ты будешь сидеть", – написал пользователь mihailbidiuk.
Другие пошутили, что так убегать могут только воры и уголовники. "В крови и в подсознании у них там заложено, что надо бежать, на опыте ребята. Только далеко не убежите, наказание вас ждет", - написала tanushka_kolesnik2019.
Зрада и перемога— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 11, 2019
В Запорожье памятник Ленину, который по закону о декоммунизации подлежал сносу, переделали в памятник пятому президенту Украины Петру Порошенко. pic.twitter.com/8o2Uv2Fc8a
На этой неделе количество уголовных дел против Порошенко сравнялось с чертовой дюжиной. Бывшего президента подозревают в публикации недостоверной информации о доходах. Дело возбуждено по заявлению одного из депутатов Верховной рады.
Также Порошенко фигурирует в уголовных делах об узурпации власти, давлении на суд и отмывании преступных доходов. Политик отрицает обвинения против себя, попутно игнорируя вызовы на допросы.
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