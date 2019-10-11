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"Вор и уголовник": дерзкому Порошенко устроили нагоняй

Петр Порошенко. Фото: commons.wikimedia.org
Петр Порошенко после сокрушительного поражения на президентских выборах не думает опускать руки. Бывший глава государства развил необычайную активность и пытается извлечь выгоду из антиправительственных протестов. Осмелевшему политику быстро указали на место.
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На днях в Киеве прошел международный марафон Wizz Air Kyiv. Участие в нем принимала команда возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность". Об этом бывший президент написал на своей странице в "Инстаграм".

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Члены "Европейской солидарности" заняли первое место среди корпоративных команд, похвастался Порошенко. "Очередной блестящий результат в копилку нашей молодежки!" – написал бывший президент и приложил фотографию в компании однопартийцев.

Комментаторы не разделили радости Порошенко. "Ты будешь сидеть", – написал пользователь mihailbidiuk.

Другие пошутили, что так убегать могут только воры и уголовники. "В крови и в подсознании у них там заложено, что надо бежать, на опыте ребята. Только далеко не убежите, наказание вас ждет", - написала tanushka_kolesnik2019.

На этой неделе количество уголовных дел против Порошенко сравнялось с чертовой дюжиной. Бывшего президента подозревают в публикации недостоверной информации о доходах. Дело возбуждено по заявлению одного из депутатов Верховной рады.

Также Порошенко фигурирует в уголовных делах об узурпации власти, давлении на суд и отмывании преступных доходов. Политик отрицает обвинения против себя, попутно игнорируя вызовы на допросы. 

Автор: 11 октября 2019, 18:01
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