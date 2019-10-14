В Крыму наплевали на демарш преемницы Меркель

С момента воссоединения Крыма с Россией прошло достаточно времени для того, чтобы любой человек смог разобраться в ситуации. На полуострове был проведен соответствующий всем международным стандартам референдум, участие в котором приняло подавляющее число избирателей.
Практически единогласно люди выбрали путь, о котором грезили давно – обратно в Россию. Для тех, кто знает историю, это решение не стало неожиданностью. Тем не менее, западные политики продолжают выступать с провокационными заявлениями, огульными обвинениями и словами, которые невозможно воспринять никак иначе, кроме как проявление неуважения к выбору крымчан.
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, занявшая этот пост после Ангелы Меркель, заявила, что во время воссоединения Крыма с Россией якобы не было соблюдено международное право. В России призвали не относиться к этим словам серьезно.
По Крымским горам на велосипеде.#Крым #Крымнаш pic.twitter.com/DfmJqxEsdq— Русский Крым. (@vladdubrovsk) October 10, 2019
"Неважно, что говорят представители различных политических сил на Западе относительно воссоединения Крыма с Россией", – цитирует телеканал "360" крымского политолога Владислава Ганжару. "Мы знаем, что правда на нашей стороне: и референдум, и сам процесс воссоединения были абсолютно законными. Это процесс необратимый, и Крым стал частью РФ раз и навсегда", – подчеркнул он.
Эксперт напомнил, что ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович отложила свой визит в Крым, который был назначен на начало октября. "Западу невыгодны визиты официальных лиц к нам, поскольку позиция, на которой базируется их риторика, после этого визита сразу разрушается. Поэтому до последнего различные силы будут противостоять тому, чтобы в Крым приезжали официальные делегации", – уверен политолог.
Популярные темы форума
Вопрос Никасу Сафронову
С каким актёром вы бы переспали?
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Самая любимая советская комедия в США
Почему рак массово съедает людей?
Привередливый муж
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Ваше отношение к многоженству