Украинцы бьются в истерике из-за находящих общий язык Путина и Трампа

Некоторые украинцы предполагают, что Соединенные Штаты перестанут оказывать содействие Незалежной. Соответствующие посты заполонили социальную сеть "Фейсбук".
"Эрдоган по телефону договорился с Трампом, американцы кинули своих курдских союзников в Сирии. Украинцы, если (Путин. – Прим. ред.) с Трампом договорится, нас кинут точно так же!" – высказался в своем микроблоге неонацист Дмитрий Резниченко.
Остальные пользователи принялись репостить эти высказывания. Так началась паника по поводу возможного прекращения сотрудничества Дональда Трампа с нынешнем президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал "Царьград".
Ранее поступала информация о том, что своими неоднозначными действиями американский лидер закрепит за США звание неблагонадежного союзника. Впрочем, для России и Турции такой поворот событий был бы выгоден – в создавшейся шумихе страны смогут укрепить свое влияние в регионе.
Популярные темы форума
Вопрос Никасу Сафронову
С каким актёром вы бы переспали?
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Самая любимая советская комедия в США
Почему рак массово съедает людей?
Привередливый муж
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Ваше отношение к многоженству