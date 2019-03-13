Успех Путина в Европе довел до паники нервных украинцев

Несмотря на оголтелую антироссийскую пропаганду на Западе, жители европейских стран положительно относятся к президенту Владимиру Путину, заявил немецкий журналист Герхард Гнаук. Слова корреспондента вызвали вспышку гнева у беспокойных украинцев.



К Владимиру Путину европейцы относятся хорошо, а вот главу Белого дома Дональда Трампа считают "плохим ковбоем", отметил журналист. Гнаук является корреспондентом влиятельного немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.



По его словам, у простых немцев, французов и других народов Европы действительно немало симпатий к России и Владимиру Путину. "Я бы даже сказал, что они возросли", – заявил корреспондент в эфире украинского YouTube-канала UkrLife TV.

Глава российского государства в глазах европейцев выгодно отличается от президента США Дональда Трампа, которого жители Старого Света воспринимают в негативном образе лихого ковбоя. "Так что для Путина это выгодная ситуация", – резюмировал немецкий журналист.

Украинцы нервно отреагировали на слова Гнаука и принялись отпускать язвительные комментарии в его адрес. Одни призвали "дать ему галоперидола", другие упрекнули в отсутствии логики и аргументов, третьи вовсе призвали его говорить по-немецки, "чтобы не было заметно, что дурак дураком".

Другие комментаторы подвергли сомнению заявление Гнаука о том, что в Германии Трампа боятся больше, чем Путина. "В Германии знают, что Трампа переизберут, а Путин будет до гробовой доски", – пояснил пользователь Сети Ivan KOVAL.

Украинцы внимательно следят чуть ли не за каждым шагом российского лидера и не упускают возможности отпустить в его адрес ехидные и оскорбительные комментарии. Дошло до того, что СМИ Незалежной подвергли сомнениям рассказ Путина о боевом прошлом его отца – Владимира Спиридоновича.