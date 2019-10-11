Трамп жестко разнес демократов за попытку импичмента

Президент США Дональд Трамп впервые с момента начала официальной процедуры импичмента выступил публично. Он жестко разнес демократов, выступающих за его досрочную отставку, и особенно прошелся по спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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