Трамп жестко разнес демократов за попытку импичмента

Дональду Трампу удалось построить бизнес-империю, несколько раз реанимировать ее после банкротства, сменить несколько жен, стать одним из самых скандальных миллионеров в США и, имея все это за спиной, сесть в президентское кресло в Белом доме. Однако даже он не может понять, что руководит представителями Демократической партии, пытающимися объявить ему импичмент.
Особенно на этом поприще отличилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. "Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит. А может, здесь есть что-то нечестное", – цитирует RT Дональда Трампа. Ее соратников по партии и борьбе с ним президент США назвал "сильно больными и спятившими людьми".
Досталось и Джо Байдену, также оказавшемуся замешанным в скандал с импичментом. Доналд Тамп напомнил, что тот никогда не считался умным или хорошим сенатором, а должности вице-президента сумел добиться только потому, что знал как правильно льстить Бараку Обаме. Сын же политика, напомнил президент США, получал свыше 160 тысяч долларов в месяц в совете директоров энергетической компании на Украине, не разбираясь в энергетике, передает РИА Новости.
Трамп говорит, что Байден был только хорошим вице-президентом, потому что он понимал, как «поцеловать Обаму в ...» pic.twitter.com/i2Wa1O7Qdw— Armando Leopazza�� (@agadzhanov_arti) October 11, 2019
Отметим, для своего первого публичного выступления с момента начала скандала с импичментом Дональд Трамп выбрал город Миннеаполис в штате Миннесота. Он встретился со сторонниками, однако среди них затесались и критики президента США. Время от времени они позволяли себе выкрики. Но и тут политик не сплоховал, отправив одного из них "домой к мамочке". Именно за такие выступления и полные критики высказывания в адрес своих оппонентов многие и полюбили Дональда Трампа.
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