Пытаются подорвать работу: в Кремле раскрыли коварный план США

Согласно сообщению, опубликованному в воскресенье, 13 октября, на официальном сайте ведомства, США являются главным неплательщиком международной организации. Сумма задолженности государства уже превысила один миллиард долларов.
"Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги", – уточнили в Министерстве иностранных дел.
В ведомстве также отметили, что Россия входит в число добросовестных плательщиков. Представители Министерства призвали остальные страны своевременно выполнять денежные обязательства. "Москва традиционно призывает другие государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине", – заключили они.
Ранее генеральный секретарь Антониу Гутерреш сообщил об ухудшении финансового положения ООН. Более 50 государств, являющихся членами организации, не внесли взносы за 2019 год. Это может в будущем привести к тому, что Секретариат не сможет выплатить зарплату своим сотрудникам, передает РИА Новости.
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