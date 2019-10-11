Стало известно имя нового посла США в России

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан займет должность посла Америки в России. Новое назначение должен скоро подписать глава страны Дональд Трамп.
Как сообщает телеканал "360", администрация Белого дома сделала такой выбор, поскольку боится ослабления позиций Вашингтона из-за отсутствия в Москве посла, утвержденного сенатом. По данным источника из Госдепартамента США, Россия уже согласилась аккредитовать Салливана на эту должность.
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